CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ 5 in partenza, Rugani in prestito? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus è incentrato ormai principalmente sulle trattative in uscita. Dei giocatori di cui Maurizio Sarri aveva parlato come possibili esuberi, se non avessero trovato una sistemazione entro il 2 settembre, in 5 proveranno ad essere piazzati con operazioni “last minute” dal club bianconero. Si tratta di Emre Can, Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Paulo Dybala e Daniele Rugani. Quest’ultimo dovrebbe essere il prescelto per sfoltire la difesa con Demiral confermato. La Roma è sempre molto interessata al giovane difensore italiano per il quale la trattativa si potrebbe sbloccare con un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe di soddisfare subito le esigenze del club giallorosso, che necessita di un difensore centrale, e del calciatore voglioso di trovare un posto da titolare. E la Juve allo stesso tempo non svaluterebbe un patrimonio che l’anno prossimo potrebbe tornare a disposizione. Una soluzione che i bianconeri accetterebbero se fosse comunque garantita la possibilità di arrivare al giovane talento del settore giovanile della Roma, Riccardi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RAKITIC SOTTO OSSERVAZIONE

Il calciomercato della Juventus potrebbe però battere ancora un colpo in entrata. Sfumato Miranda, Paratici cerca comunque di tenere vivo il contatto con Barcellona per un Rakitic che potrebbe interessare molto alla Juventus. Il croato è un nome che da giorni viene accostato ai bianconeri, per una trattativa che sembra a tratti impossibile da intavolare e che, poche ore dopo, viene considerata invece fattibile. Difficile capire se la Juventus avrà la forza per un ultimo colpo considerando anche che Sarri ha fatto capire di voler attendere prima di inserire in pianta stabile tra i titolari tre big come De Ligt, Rabiot e Ramsey. Ma l’idea Rakitic è ancora in piedi, anche e soprattutto se i Blaugrana abbassassero la pretesa che vede il giocatore quotato ben 50 milioni di euro. Una contropartita tecnica clamorosa potrebbe essere rappresentata da Paulo Dybala: il Barca sta facendo all-in su Neymar, ma se l’operazione col Paris Saint Germain sfumasse, allora potrebbe virare sulla Joya e accettare di girare Rakitic alla Juve, abbassando il conguaglio in denaro destinato ai bianconeri.

