Calciomercato Juventus News/ Paratici blinda Emre Can (ultime notizie)

Fabio Paratici ha blindato Emre Can sembra questa la novità di calciomercato più attuale in casa Juventus. Secondo Rai Sport per lui si erano fatte sotto sia il Barcellona che il Paris Saint German. Il club blaugrana aveva messo sul piatto il cartellino di Ivan Rakitic mentre i transalpini erano pronti a sacrificare Angel Di Maria. Vista la caratura dei due calciatori sicuramente il no della società bianconera fa pensare che si punterà ancora forte su questo calciatore, nonostante le voci che lo avevano accompagnato nelle ultime settimane. Rimane un rebus in mezzo al campo con la società bianconera che a Matuidi, Pjanic, Bentancur, Khedira e appunto Emre Can ha aggiunto anche i due nuovi acquisti Ramsey e Rabiot. Il rischio è che siano veramente troppi sette per tre maglie.

Calciomercato Juventus News, Wanda Nara su Icardi

Continua a scuotere il calciomercato della Juventus la vicenda legata a Mauro Icardi. Rimane in piedi la possibilità di uno scambio con conguaglio a favore con Paulo Dybala. La fine della sessione di calciomercato dell’estate 2019 si avvicina però con passi da gigante alla fine e la sensazione è che potrebbe rimanere ancora tutto così. Wanda Nara però è tornata a parlare della situazione ai microfoni di Tiki Taka: “A Napoli abbiamo tanti amici. Lui ha detto di no ad altre destinazioni. Si sa dall’inizio del calciomercato che la sua scelta è quella di rimanere. Secondo me alla fine poi non andrà via. Decide lui, io alla fine posso portare anche mille offerte. Pensa che non sia ancora finita la sua avventura in nerazzurro. Non so però che cosa possa accadere. Conte è bravissimo, magari deciderà di farlo giocare“.

