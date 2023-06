Calciomercato Juventus News/ A destra piace Lucas Vazquez, triplo affare con il Sassuolo? (7 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OBIETTIVO LUCAS VAZQUEZ

Sono ancora giorni concitati quelli che riguardano il calciomercato Juventus: i bianconeri si sono qualificati per la Conference League ma non è ancora detto che la giocheranno, cosa che potrebbe cambiare tutti gli scenari a partire dalla necessità di una preparazione anticipata a quella, al contrario, di dover disputare una stagione senza il doppio impegno. Le strategie di calciomercato comunque proseguono: al netto del possibile rinnovo di Juan Cuadrado bisogna sistemare qualcosa sulla fascia destra, e nelle ultime ore sembra salire alla ribalta il nome di Lucas Vazquez. I tifosi della Juventus – e non solo – lo ricorderanno per essere stato il giocatore che ha subito il fallo da rigore nel famoso quarto di finale di Champions League; a 31 anni lo spagnolo, che può giocare terzino come più avanzato, dovrebbe lasciare il Real Madrid.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Orsolini per il dopo Di Maria? Sarà poker di addii (6 giugno 2023)

Meglio: lo farebbe qualora dovesse esserci un interesse concreto da parte di un grande club, e le preferenze di Lucas Vazquez in questo momento sembrerebbero essere Juventus e Bayern Monaco. Chiuso al Real Madrid, ha una valutazione di massimo 8 milioni di euro; con lui i bianconeri non acquisterebbero un calciatore su cui puntare per il futuro ma un elemento già pronto per far fare il salto di qualità alla rosa, perché comunque nel nuovo progetto tecnico del calciomercato Juventus servirà anche la giusta dose di esperienza nella speranza che si possa tornare subito a giocare in Champions League (o comunque in Europa League). Vedremo se nei prossimi giorni sarà avviato qualche contatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per l'attacco occhi sul baby Wahi, ma c'è concorrenza (5 giugno 2023)

AFFARI CON IL SASSUOLO

Inoltre il calciomercato Juventus potrebbe presto stringere un patto con il Sassuolo. I due club sono storicamente in ottimi rapporti: Pol Lirola e Rogério erano stati girati in prestito alla squadra neroverde, dal Sassuolo è stato acquistato Manuel Locatelli e poi ricordiamo l’operazione Mehri Demiral. Insomma: la trattativa potrebbe essere anche agevole se non fosse che i tre elementi sulla lista della Juventus sono ambiti. Uno su tutti, ed è ovviamente Davide Frattesi: il centrocampista cresciuto nella Roma piace a tutti – giallorossi compresi – e per lui si profila una vera e propria asta, che farebbe alzare il prezzo del cartellino e renderebbe complesse le cose per la società bianconera. A centrocampo si potrebbe puntare allora su Maxime Lopez, che diventerebbe il nuovo playmaker della Juventus.

Allegri via dalla Juventus?/ "Ho due anni di contratto", ma potrebbe comunque essere addio (5 giugno 2023)

In mediana andranno registrati gli addii di Adrien Rabiot e Leandro Paredes e forse il prestito di Fabio Miretti, dunque inevitabilmente il calciomercato Juventus avrà bisogno di innestare nuove forze. Attenzione però al nome sotto traccia, per dirla così: quello di Armand Laurienté, esterno offensivo che in questa stagione ha fatto molto bene con la maglia del Sassuolo e potrebbe essere un ideale sostituto di Angel Di Maria (aspettando che esploda definitivamente) e far tornare la Juventus a giocare con il tridente. Anche qui, certamente la concorrenza non manca perché Laurienté ha dimostrato di essere pronto; dovrà essere brava la società bianconera a lavorare d’anticipo per portarlo alla Continassa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA