CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ag. Fagioli: “Più facile cedere un giovane invece di…”

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato estivo per potenziare la rosa. I bianconeri lavorano alle cessioni di Arthur ed alcuni giovani come Rovella, vicinissimo al Monza, e Fagioli, accostato alla Cremonese, ma nel frattempo alla Continassa si prepara il turno infrasettimanale di campionato. In confernza stampa il tecnico Massimiliano Allegri ha toccato anche l’argomento mercato parlando appunto di queste partenze e dei nuovi arrivati.

Ecco quanto dichiarato dall’allenatore juventino, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Domani saranno importanti i cambi, dovrò valutare se far partire Milik assieme a Vlahovic o farlo partire in panchina. Al momento Pogba non è disponibile. Se tutto procede nel migliore dei modi la prossima settimana comincerà un po’ a correre, gli infortunati lavorano fuori dall’ora della squadra quindi non l’ho visto. Non penso niente, Paredes è del Psg. Finito l’allenamento sono venuto qui. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante. Di Gatti sono contento, vedrò domani. Di Maria è convocato. Dall’inizio non esageriamo, diciamo disponibile.”

Come dicevamo quindi la Juventus valuta la cessione, in prestito, di alcuni giovani calciatori in questa fase finale del calciomercato estivo. Intervistato durante Calcio Totale sulla Rai, l’agente di Nicolò Fagioli, il procuratore Andrea D’Amico, ha spiegato: “E’ rimasto fuori all’ultima per un leggero fastidio muscolare. Per il resto, sono di parte: la forza di un tecnico è investire sui giovani, sulle risorse. Il mercato della Juventus è stato condizionato dalle uscite sperate e non verificatesi. Un conto è fare un mercato virtuale, una strategia, pensare a cedere Arthur, Rabiot, McKennie, uno è se non si concretizzano. E se è così, devi sacrificare i giovani. L’auspicio di questa nuova Juventus era che potessero essere valorizzati, quando hanno giocato hanno fatto sognare i tifosi della Juventus. Ci saremmo augurati di restare alla Juventus ma nel calcio ci sono delle economie di scala dove è più facile far partire un giovane e lasciar fuori chi guadagna 5/6 milioni.”

In conferenza stampa mister Allegri al riguardo ha dichiarato: “Se dovessi commentare tutto quello che viene detto… A tutti viene permesso di parlare con questi social. Ognuno può esprimere la propria opinione. Comunque sono contento di Fagioli. Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di continuità sarebbe stato un peccato. Fagioli al momento è della Juventus e credo rimarrà alla Juve.”











