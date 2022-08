CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Allegri non parla di Morata: “Bene Gatti e Bremer”

Calciomercato Juventus news, Morata e Kostic restano sempre nel mirino

La Juventus prosegue la sua campagna di rafforzamento in questa finestra estiva di calciomercato. I bianconeri continuano a trattare con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic e vorrebbero poter riabbracciare Alvaro Morata, giocatore che ieri sera alla Continassa ha rifilato una tripletta ai suoi ex compagni nell’amichevole vinta dall’Atletico Madrid per 4 a 0. Al termine della sfida, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito a questi due giocatori.

Kostic alla Juventus?/ Calciomercato: oggi nuovo colloquio, chiusura entro mercoledì

“Morata? Non dico niente perché non è un nostro giocatore. L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti in Europa e da tutte le cose si possono comunque trarre aspetti positivi. Concedendogli contropiedi gli abbiamo dato pane per i loro denti. Bisogna essere più attenti sulle palle inattive ed essere più cattivi vincendo contrasti e duelli. Le qualità le abbiamo. Kostic? Lavoro con i giocatori che abbiamo.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Incontro in serata per Morata, niente Arthur per Gattuso

Calciomercato Juventus news, il commento di mister Massimiliano Allegri

Intanto la Juventus ha potuto cominciare a testare alcuni nuovi arrivati in questa sessione di calciomercato estivo come Gleison Bremer dal Torino o Federico Gatti dal Frosinone per cui mister Allegri ha speso parole positive commentando: “Hanno fatto bene.” L’allenatore bianconero ha quindi aggiunto, sottolineando come sarebbe necessario avere altri elementi su cui contare: “Siamo questi. Kean e Rabiot squalificati, Pogba e McKennie fuori a lungo e c’è anche Cuadrado con la gastroenterite. Il Sassuolo ha tecnica e la stessa squadra dello scorso anno, dovremo essere bravi.”

LEGGI ANCHE:

Kostic alla Juventus?/ Calciomercato, il serbo in arrivo dopo la Supercoppa europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA