Kostic alla Juventus?/ Calciomercato: oggi nuovo colloquio, chiusura entro mercoledì

In questo agosto di calciomercato estivo si sta concretizzando il passaggio di Filip Kostic alla Juventus. Salutata la tifoseria dell’Eintracht Francoforte in occasione dell’esordio in Bundesliga contro il Bayern Monaco, il serbo ha già espresso la su intenzione di voler lasciare i tedeschi, tanto che avrebbe già raggiunto l’intesa con la Juve grazie al suo entourage sulla base di un contratto triennale da 2,8 milioni di euro a stagione.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, tra la richiesta dell’Eintracht e l’offerta dei bianconeri ballerebbero 4 milioni di euro, una cifra di certo non proibitiva per concludere l’operazione. L’intenzione dei tedeschi sarebbe quella di poter contare su Kostic almeno fino a mercoledì, così da poterlo impiegare nella Supercoppa Europea da disputare contro il Real Madrid, mentre la Vecchia Signora lo vorrebbe avere già entro domani, così da permettere a mister Allegri di cominciare a inserirlo nei suoi schemi.

In questi frenetici giorni di calciomercato estivo sembra essere molto vicino l’approdo di Filip Kostic alla Juventus. Stando ai rumors, nella giornata odierna i dirigenti del club piemontese dovrebbe avere oggi un nuovo colloquio con i rappresentanti dell’Eintracht Francoforte per provare a chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile. Kostic pare essere dunque ad un passo dall’approdo in Italia dopo essere stato accostato pure all’Inter nel recente passato.

