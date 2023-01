CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Anche l’Inter su Scalvini, concorrenza per Zaniolo

Calciomercato Juventus news, sfida all’Inter per Scalvini dell’Atalanta

In casa Juventus si comincia già a ragionare in ottica calciomercato estivo. I bianconeri vorrebbero migliorare il proprio reparto arretrato ed uno dei profili seguiti con maggior interesse è quello di Giorgo Scalvini, sotto contratto con l’Atalanta. Il diciannovenne ha recentemente rimediato una contusione ad un ginocchio che lo terrà fermo almeno per il weekend ma nel frattempo si parla già della possibilità di vederlo con una big a partire dalla prossima estate. Se vorrà aggiudicarselo la Juve dovrà però fare i conti con l’agguerrita concorrenza dell’Inter, che potrebbe perdere sia Skriniar che De Vrij, senza dimenticate che la Dea valuta il cartellino di Scalvini non meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus news, Zaniolo adesso può lasciare la Roma

Torna di moda un vecchio tormentone di calciomercato per la Juventus in questo freddo gennaio di calciomercato, ovvero quello relativo all’acquisto di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma sarebbe infatti in rotta totale con l’ambiente giallorosso con il pubblio dell’Olimpico che lo ha anche recentemente fischiato senza mezze misure ed i giallorossi sarebbero dunque disposti ad ascoltare eventuali offerte per l’azzurro. La Juventus rimane tra le candidate ad accaparrarselo ma non bisogna dimenticare l’a concorrenza rappresentata dalle squadre che militano in Premier League.

Calciomercato Juventus news, Landucci e Fagioli commentano il cambio di proprietà

In questa finestra di calciomercato invernale la Juventus sta vivendo un cambiamento epocale con l’addio di Andrea Agnelli come numero uno del club. Prima della sfida in Coppa Italia contro il Monza, Fagioli aveva commentato: “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Agnelli, che ci ha aiutato sempre da quando sono alla Juventus. Il cambio societario non l’abbiamo sentito, ci sono sempre stati tutti vicini. Noi siamo sereni e pensiamo solo al campo”.

Anche mister Landucci ha poi parlato di questo aspetto dopo la qualificazione ottenuta in casa: “Vorrei ricordare le persone che se ne sono andate, come Agnelli, Arrivabene, Nedved. Hanno dato successi alla Juventus. E un benvenuto alla nuova dirigenza. La Juve ci ha sempre fatto stare tranquilli, noi pensiamo al lavoro sul campo e al resto ci pensano i dirigenti. Ripartire dopo venerdì sera, dopo una brutta partita di tutti, abbiamo però lavorato bene e ora ci riposiamo perché domenica c’è un’altra partita difficile con l’Atalanta”.

