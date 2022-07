CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Apertura e concorrenza per Zaniolo, ecco Cambiaso

Calciomercato Juventus news, l’obiettivo è il romanista Zaniolo

La Juventus punta a tornare ad alti livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione e per raggiungere questo obiettivo ha bisogno di nuovi rinforzi provenienti dal calciomercato estivo. L’obiettivo principale dei bianconeri per questa sessione di trattative sembra essere stato individuato in Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma. Secondo le indiscrezioni più recenti, lo stesso calciatore avrebbe dato l’ok per il trasferimento alla Vecchia Signora, rifiutando piuttosto eventuali proposte provenienti dall’estero che avrebbero potuto soddisfare i giallorossi.

Ora sotto contratto fino al giugno del 2024 con i Capitolini, a Zaniolo sarebbe stato offerto un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, pur di convincerlo a sposare la causa della Juve. In ogni caso La Vecchia Signora ha prima bisogno di vendere un elemento importante come De Ligt, nel mirino del Chelsea, prima di dedicarsi ai nuovi innesti preservando le proprie casse anche appunto sotto l’aspetto economico. Da non sottovalutare però la concorrenza del Paris Saint-Germain che potrebbe pure gettarsi a capofitto sull’italiano nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus news, Cambiaso potrebbe restare in rosa

Detto di Zaniolo, a centrocampo la Juventus dovrebbe abbracciare anche un altro calciatore in questa finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Andrea Cambiaso, in uscita dal Genoa: quando Dragusin sarà rientrato dalle vacanze, quest’ultimo potrà trasferirsi in rossoblu liberando appunto Cambiaso che, nonostante le richieste di prestito soprattutto della Salernitana, potrebbe rimanere agli ordini di mister Allegri per cercare di giocarsi le proprie carte in bianconero.

