Calciomercato Juventus news/ Assalto a Koulibaly, torna di moda Dzeko

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo e sono diversi i calciatori sul taccuino della dirigenza bianconera. Il sogno per la difesa è Kalidou Koulibaly. Dopo la cessione a titolo definitivo di Demiral all’Atalanta per 20 milioni, la Vecchia Signora è pronta a lanciare l’assalto per il centrale senegalese del Napoli. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i partenopei chiedono 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus news/ Pogba, affare da 80 milioni. Due alternative a Di Maria

L’obiettivo della Juve è quello di formare una coppia difensiva da sogno con Koulibaly e De Ligt, per questo non è escluso il sacrificio di Gatti. Prelevato dal Frosinone a gennaio, il centrale potrebbe essere girato al Napoli come contropartita tecnica. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: sulle tracce del difensore c’è anche il Barcellona di Xavi. E la scadenza del contratto 2023 mette fretta agli azzurri…

Calciomercato Juventus news/ Pogba, ci siamo. Anche Gundogan e Garnacho sul taccuino

CALCIOMERCATO JUVENTUS: TORNA DI MODA DZEKO

Il calciomercato vedrà la Juventus impegnata alla caccia di rinforzi per l’attacco. Arnautovic resta in corsa, ma attenzione alle vecchie fiamme. Secondo quanto riportato dalla Stampa, Allegri sta facendo un pensiero a Edin Dzeko per completare il pacchetto avanzato. Il bosniaco potrebbe essere sacrificato dall’Inter in caso di ritorno in nerazzurro di Lukaku. Infine, occhi su Giacomo Raspadori: sul classe 2000 c’è anche il Milan, il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni di euro.

Altro obiettivo della dirigenza bianconera è Filip Kostic, esterno mancino di proprietà Eintracht. Secondo il Corriere dello Sport, c’è ancora distanza tra domanda e offerta: il club di Bundesliga chiede 20 milioni di euro, i bianconeri hanno messo sul piatto 10 milioni. A 15 milioni si può trovare l’intesa. Per quanto riguarda il capitolo uscite, il Corriere dello Sport segnala diversi club su Rabiot: Arsenal, Chelsea e Newcastle, senza dimenticare il solito Manchester United. Verso la permanenza, invece, Miretti: il 18enne è un pupillo di Allegri e difficilmente verrà girato in prestito altrove.

Calciomercato Juventus News/ Si riapre la pista Di Maria, suggestione Asensio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA