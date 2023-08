Calciomercato Juventus news/ Avanti tutta per Berardi, ma il Sassuolo fa muro e spara alto (19 agosto 2023)

Calciomercato Juventus, le ultime news: si continua a lavorare per Berardi ma la trattativa con il Sassuolo è in salita

Domenico Berardi è un nome caldo per il calciomercato della Juventus. Negli ultimi giorni sono venute a galla le tensioni tra l’attaccante e il club emiliano, con il giocatore che attende novità e che per il momento si allena a parte assieme agli esuberi. Il numero 10 dei neroverdi strizza l’occhio alla Juventus, ma il Sassuolo non sembra intenzionato a cedere il giocatore a prezzo di saldo. Secondo quanto riferisce la redazione di TMW gli emiliani cederanno Berardi alle condizioni che riterrà più opportune, con il rischio di alimentare ulteriormente le tensioni e di arrivare all’ultima settimana di mercato senza una soluzione.

Calciomercato Juventus news/ Berardi blindato dal Sassuolo, ma il giocatore vuole la Signora (18 agosto 2023)

Attualmente l’ostacolo più grande è rappresentato dalle distanze tra Sassuolo e Juventus, con la società neroverde che per liberare l’attaccante vuole 30 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il problema è proprio questo: la Juventus, per ridimensionare l’investimento, vorrebbe inserire nella trattativa di calciomercato Soule e Iling-Junior, ma ad oggi la posizione del Sassuolo resta la stessa.

Calciomercato Juventus News/ Kaio Jorg al Frosinone, arriva l'ok del brasiliano (oggi 17 agosto 2023)

Calciomercato Juventus, le ultime news: fase di stallo per Domenico Berardi

Dunque l’apertura del Sassuolo appare lontana e per questo motivo, secondo TMW, le parti non hanno iniziato nemmeno una vera e propria trattativa. Eppure la volontà del giocatore è nota ormai da tempo: iniziare una nuova avventura in bianconero, dopo tanti anni al Sassuolo, lo stimolerebbe enormemente e andrebbe a impreziosire una grande carriera. Tra Berardi e la Juventus, a quanto pare, l’intesa è già trovata, ma non basta per la fumata bianca.

Mentre i tifosi attendono novità, l’ex allenatore ed ex calciatore Massimo Brambati, non si strapperebbe i capelli se non dovesse arrivare l’attaccante. “Ha fatto vedere quanto vuole a Sassuolo e non è mai andato in piazze con maglie pesanti. A me non sembra, poi, un giocatore che possa spostare così tanto gli equilibri, sempre che la Juventus debba lottare per lo scudetto. Ci devono dire se vuole lottare per vincere il campionato o se per i primi quattro posti”, ha commentato a TMW.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Triennale per Berardi: c'è l'accordo, ma con il Sassuolo... (16 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA