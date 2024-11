DIRETTA JUVENTUS ARSENAL DONNE: I TESTA A TESTA

Approcciandoci alla diretta Juventus Arsenal donne bisogna dire che già due anni fa le bianconere avevano incrociato la squadra londinese nel girone di Champions League: dunque una sfida non inedita contro una formazione che sicuramente entra nell’élite del calcio europeo, anche se forse qualche gradino più sotto rispetto alle grandissime. Ad ogni modo eravamo nel girone C, la Juventus aveva iniziato vincendo a Zurigo e poi pareggiando in casa contro il Lione mentre le Gunners erano andate in Francia a vincere addirittura 5-1, per poi piegare per 3-1 le svizzere all’Emirates. La prima sfida diretta dunque era già particolarmente importante: si era giocata all’Allianz Stadium il 24 novembre 2022.

Era finita 1-1: al gol bianconero di Lineth Beerensteyn aveva risposto Vivianne Miedema 9 minuti più tardi. Purtroppo al ritorno, due settimane dopo, l’attaccante olandese aveva realizzato l’unica rete della partita; alla Juventus non era servito battere 5-0 lo Zurigo, il 21 dicembre pareggiando 0-0 a Lione era stata eliminata pur facendo 9 punti, dunque possiamo dire che questa sera ci siano anche sentimenti di rivalsa e le possibilità ci sono, essendo che in campionato le cose sono tornate ad andare benissimo e la squadra appare davvero nuovamente competitiva. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS ARSENAL DONNE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire anche la Champions League e la diretta Juventus Arsenal donne sarà necessario collegarsi con DAZN che trasmetterà la partita. Un’altra opzione è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà la partita attraverso aggiornamenti costanti.

JUVENTUS ARSENAL DONNE, PARTITA CHE VALE IL SECONDO POSTO NEL GIRONE

La Champions League continua e lo fa a Biella che sarà il teatro della diretta Juventus Arsenal donne valida per la terza giornata del Gruppo C ed in campo alle 18,45. La sfida è di quelle decisive tra due squadre entrambe e 3 punti e fermate da un Bayern Monaco che sembra inarrivabile. La Juventus di Canzi ha vinto l’ultima partita disputata contro il Valerenga ma ha subito un pesante 0 a 1 in casa contro il Bayern Monaco che ha ridimensionato le bianconere. Uguale il discorso per l’Arsenal che ha vinto per 4 a 1 l’ultima giornata dopo aver subito un pesante 5 a 2 al debutto proprio contro le bavaresi.

JUVENTUS ARSENAL DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori approfondendo le probabili formazioni della partita. Canzi confermerà la difesa a tre con Lenzini, Kullberg e Cascarino a proteggere la porta di Peyraud Magnin. Krumbiegel e Thomas agiranno sull’esterno con Caruso e Bennison a completare il centrocampo. Il tridente sarà formato da Bonansea e Cantore come ali con Girelli unica punta anche se cerca spazio Lehmann dal primo minuto.

Si schiererà a quattro, invece, l’Arsenal di Slegers con McCabe, Catley, Williamson e Fox a difendere la porta di Van Domselaar. Little e Waiti agiranno in mediana a sostegno di Mead, Maanum e Caldentey sulla trequarti con Russo unica punta.

JUVENTUS ARSENAL DONNE, LE QUOTE

Come terminerà la diretta Juventus Arsenal Donne? Le quote vedono come favorita la squadra ospite: secondo Sisal, ad esempio, il 2 è quotato a 1.67 dunque è molto più probabile della vittoria della Juventus, che viene data a 3.90 euro. L’X, ovvero il pareggio, è dato a 3.75. Secondo Bet365 la differenza è ancora più marcata: l’1 delle bianconere è dato a 4.20, l’X a 3.90 mentre il 2 è dato a 1.73. Le quote sono più o meno simili anche per Eurobet, Lottomatica, Snai e così via: per tutti, la vittoria dell’Arsenal è la più probabile.