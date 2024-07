CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUE OBIETTIVI IN ATTACCO

Il calciomercato Juventus mette due attaccanti nel mirino. Stando a quanto riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su una coppia di centravanti che potrebbe fare sia da sostituti di Dusan Vlahovic sia da compagno d’attacco.

Il primo è Maximilian Beier, classe 2002 dell’Hoffenheim che rappresenta uno dei centravanti tedeschi più interessanti del palcoscenico nazionale. Il centravanti è valutato però 40 milioni dunque sarà fondamentale la sua volontà per abbassare il costo.

L’alternativa è Arnaud Kalimuendo, altro 2002 questa volta francese e in forza al Rennes. L’ex PSG e Lens, dove ha catturato l’attenzione di tutti, ha terminato la seconda stagione in rossonero dove ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TODIBO NON CONVOCATO DAL NIZZA

Il calciomercato Juventus accelera per la difesa. Ci sono passi avanti per Todibo, centrale che piace molto ai bianconeri e che sembra ormai promesso sposo. Il club piemontese è infatti in pole position per il giocatore che avrebbe rifiutato il West Ham.

Inoltre, nella giornata di ieri il Nizza ha giocato contro i turchi di Riezspor e Todibo non è stato nemmeno convocato, un po’ come successo con Soulé nell’amichevole tra Juventus e Norimberga. Insomma, tutte le strade in questo caso portano a Torino.