VIDEO, WEAH PARA IL TIRO DEL NORIMBERGA: L’ACCADUTO

Weah para il tiro del Norimberga, ma nessun rigore. Curioso ciò che è accaduto durante l’amichevole tra la squadra tedesca e la Juventus, persa dai bianconeri di Thiago Motta per 3-0 nella prima gara seppur non ufficiale dell’ex tecnico del Bologna.

Sul tiro a botta sicura del Norimberga a pochi passi dalla porta, Weah in tuffo disperato devia di mano la palla in calcio d’angolo. I giocatori si sono subito accorti dell’errore ma l’arbitro non ha cambiato idea, anche se il replay ha colto in flagrante il terzino.

VIDEO, WEAH PARA IL TIRO DEL NORIMBERGA: SOCIAL SCATENATI

Sui social è subito partita la polemica, con tanta ironia, del rigore non dato contro i bianconeri nonostante un tocco di mano netto da parte di Weah. Poco dopo, in ogni caso, è arrivato sia il 2-0 che il 3-0 mentre ai bianconeri è stato assegnato un rigore, sbagliato dal Vlahovic sull’1-0.