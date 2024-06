CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Kalimuendo si fa sul serio: ok Chiesa, Pellegrini in Premier? (giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KALIMUENDO-CHIESA IL PROSSIMO ATTACCO?

Il calciomercato della Roma si muoverà attraverso nuovi innesti e soprattutto un ringiovanimento della rosa che dovrà contribuire anche all’abbassamento del monte ingaggi, per continuare a perseguire gli obiettivi di risanamento finanziario del club. Per questo nella giornata di oggi, martedì 4 giugno, dovrebbe andare in scena il primo incontro tra il nuovo direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, e Daniele De Rossi, per cercare di fissare i primi obiettivi di calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Martinez il vice-Sommer? Inzaghi spinge per Gudmundsson (oggi 4 giugno 2024)

La Roma sta valutando seriamente l’acquisto di Arnaud Kalimuendo, giovane attaccante francese attualmente in forza al Rennes: sarebbe questa la primissima mossa di Ghisolfi che ha fissato un incontro con gli agenti del giocatore per discutere i dettagli del trasferimento. Kalimuendo, conosciuto per la sua velocità e capacità di finalizzazione, rappresenta un investimento strategico per rinforzare il reparto offensivo della Roma, offrendo una valida alternativa di calciomercato a Tammy Abraham e Paulo Dybala, che devono però anche essere valutati per una permanenza nella prossima stagione. Kalimuendo potrebbe fare coppia con Federico Chiesa e che la Roma sta monitorando: il costo del cartellino è di 25 milioni.

Calciomercato Roma news/ Piano per Chiesa: servono 25 mln! (ultime notizie 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GLI INGLESI PUNTANO PELLEGRINI

Il calciomercato della Roma dovrà valutare anche possibili partenze, alcune forse inaspettate. Lorenzo Pellegrini, capitano e punto di riferimento del centrocampo giallorosso, è stato oggetto di interesse da parte di alcuni club inglesi (le indiscrezioni parlano di Leicester, appena tornato in Premier e già interessato a Tammy Abraham, e anche Manchester United). Tuttavia Daniele De Rossi ha espresso chiaramente la sua intenzione di trattenere il suo capitano. Lo stesso Pellegrini, forte di un contratto fino al 2026, ha dichiarato di non volere lasciare Roma.

Calciomercato Roma News/ Mourinho piomba su Dybala, per la fascia si pensa a Locko (oggi 3 giugno 2024)

Sul fronte difensivo, la Roma sta lavorando per confermare giocatori chiave come Gianluca Mancini, sempre più punto riferimento della squadra. La società intende inoltre rafforzare le fasce con nuovi innesti: tra i nomi seguiti, spicca Raoul Bellanova, laterale destro del Torino, che potrebbe portare freschezza e dinamismo alla squadra, con il club giallorosso nel reparto ha già deciso di confermare Angelino riscattandolo dal Lipsia, visto l’ottimo rendimento del calciatore spagnolo arrivato a gennaio nella Capitale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA