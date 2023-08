Calciomercato Juventus news/ Berardi sempre più vicino! (17 agosto 2023)

Calciomercato Juventus, le ultime news: si avvicina Domenico Berardi ma con il Sassuolo serve una quadra

La Juventus lavora ad un buonissimo colpo di calciomercato per il proprio attacco. Si tratta di Domenico Berardi, per il quale la dirigenza bianconera sta insistentemente cercando un’intesa con il Sassuolo. L’accordo tra le parti, secondo quanto riferisce tramite il proprio account Twitter, il giornalista di DAZN Orazio Accomando, non è lontana, almeno per quanto riguarda l’intesa tra la vecchia signora e il calciatore. Più in salita la strada con il Sassuolo, che vuole massimizzare il più possibile dall’eventuale cessione di Berardi.

“La Juventus è vicina a un’intesa di massima con Berardi per un triennale a circa 3.5M a stagione. Lontana, invece, quella con il Sassuolo. La richiesta resta di 30M di euro, prezzo che potrebbe scendere con l’inserimento di una contropartita tecnica. Al Sassuolo piace Soulé”, scrive il giornalista. Insomma una trattativa non semplice, ma gli spiragli per sbloccarla non mancano. Juventus e Sassuolo troveranno una quadra?

Calciomercato Juventus, le ultime news. L’eventuale arrivo di Berardi “tiene sveglio” l’ex ala Domenico Marocchino

L’ex ala della Juventus, Domenico Marocchino, ha parlato di calciomercato in un podcast di TMW, soffermandosi sul possibile arrivo in bianconero di Domenica Berardi. L’attaccante del Sassuolo secondo l’ex calciatore rappresenterebbe un ottimo innesto per Massimiliano Allegri, in quanto apporterebbe una buona dose di imprevedibilità al reparto offensivo della Juventus.

“Domenico Berardi è uno da 4-3-3, ma può trovarsi a fare al massimo la seconda punta, alla Dybala. Quando io entro un appartamento guardo due cose: dov’è la luce e dov’è la stanza da letto. Il giocatore diventa utile quando riesce a riposarsi in una zona non attiva per lui, senza essere troppo passiva per i compagni. Sono contento del fatto che venga alla Juventus perché mi terrà sveglio grazie alla sua imprevedibilità”, ha detto Domenico Marocchino.

