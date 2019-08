Calciomercato Juventus News / Berbatov: “Lukaku-Dybala? Dipende…” (ultime notizie)

Secondo Dimitar Berbatov, ex giocatore Manchester United, il possibile scambio Dybala-Lukaku potrebbe giovare sia alla Juventus che al club britannico. “Se l’operazione si farà dipende da ciò che vogliono i manager – ha dichiarato Berbatov – se Maurizio Sarri vuole qualcuno come Lukaku e pensa che la Juventus possa trarne beneficio e Ole pensa che Dybala sia qualcuno di cui ha bisogno e che non ha bisogno di un numero nove tradizionale, allora è un bene per tutti”. La trattativa tra i club, però, è tutt’altro che chiusa e l’operazione potrebbe anche non decollare: “Sarei sorpreso se uno come Dybala non volesse andare perché la Juventus ha Higuain, Mandzukic e Ronaldo. Mi piace molto Higuain – ha aggiunto Berbatov – riceve critiche ingiuste. È un giocatore molto intelligente e mi piace il modo in cui si muove. In questo caso sono molto sorpreso perché hanno molti altri attaccanti, ma ora nel calcio ci sono agenti. Sono un punto vitale nel calcio e negli affari. Sono troppo importanti ora perché possono persino negoziare accordi, a volte accordi che non vuoi nemmeno”.

Calciomercato Juventus News, più vicino Danilo

Nelle prossime ore la Juventus potrebbe raggiungere un’intesa definitiva per lo scambio Cancelo-Danilo col Manchester City. Paratici incontrerà la dirigenza inglese per chiudere un’operazione che secondo Sky Sport sarebbe molto avviata. Per arrivare a Danilo la Juventus ha intenzione di proporre un contratto pluriennale a cifre leggermente inferiori a quelle che il giocatore percepisce allo stato attuale al City. Un affare che potrebbe andare in porto, al contrario della trattativa con lo United per Lukaku, considerata ormai a forte rischio. In tal senso il giornalista del Corriere di Torino, Massimiliano Nerozzi, ha anticipato il possible ritorno in scena dell’Inter: “Dato che rischia di non concretizzarsi il passaggio di Dybala al Manchester United, l’Inter sta preparando un rilancio per Lukaku”.

