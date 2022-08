CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ C’è l’accordo per Filip Kostic in bianconero!

Calciomercato Juventus news, colpo Kostic!

Il calciomercato della Juventus si accende attorno al nome di Filip Kostic. La formazione bianconera corteggia da tempo l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte ma le ultime ore sembrano essere diventate decisive per la chiusura dell’affare. Lo sottolinea anche il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che spiega: “Trattativa Kostic-Juventus nel vivo nelle ultime 48/72 ore. Accordo di massima con il giocatore sulla base di un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Paredes si complica, salgono le quotazioni di Pjanic

La Juventus ha voglia di chiudere sulla base di 12/13 milioni di euro più bonus: ora mancherebbe solo il via libera da parte dell’Eintracht Francoforte. Le sensazioni però sono molto positive.” Situazione dunque interessante che potrebbe regalare a Max Allegri una soluzione importante per l’attacco, che permetterebbe al tecnico bianconero di poter sfruttare anche il 4-3-3 come possibile soluzione per il modulo, con Kostic e Di Maria ad agire al fianco di Dusan Vlahovic.

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, accordo raggiunto e Juventus battuta

Calciomercato Juventus news, Paredes per il centrocampo

Calciomercato Juventus, il nome di Leandro Paredes resta sempre vivo per il centrocampo. La richiesta del Paris Saint Germain non è modesta, 25 milioni di euro ma i francesi con l’arrivo di Renato Sanches hanno confermato la decisione di modificare radicalmente la loro linea mediana, come dimostrato anche dalla cessione in prestito di Wijnaldum alla Roma. Con la cessione di Arthur al Valencia la Juventus sarebbe comunque pronta ad operare un colpo importante a centrocampo.

Paredes potrebbe rispondere all’identikit meglio di Sergej Milinkovic-Savic: per il serbo la richiesta della Lazio è ancora altissima e c’è dunque fermezza nel cercare profili alternativi. Per la Juventus Paredes potrebbe essere la soluzione ideale ma servirà che il PSG abbassi un po’ le pretese per cercare davvero di rendere realtà l’ennesimo colpo internazionale del calciomercato estivo della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Muriel per l'attacco e Paredes per il centrocampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA