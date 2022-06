Calciomercato Juventus news/ Cessioni bloccate, anche Alex Sandro ha detto no

Calciomercato Juventus news, anche le operazioni in entrata rallentano…

Il calciomercato della Juventus rischia di impantanarsi sul piano delle uscite. I bianconeri non riescono a piazzare alcuni giocatori che potrebbero aver terminato il loro ciclo in bianconero. Su tutti Alex Sandro, che avrebbe però detto no a una possibile cessione per arrivare a una naturale scadenza del contratto al 2023. Questi rifiuti rischiano di bloccare anche le operazioni di calciomercato in entrata.

Questo ovviamente impedirebbe alla Juventus di ottenere proventi per la cessione del terzino che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere ormai lontano dagli standard di rendimento dei suoi migliori periodi a Torino. Altrettanto lontana sembra la prospettiva di un rinnovo di contratto per Alex Sandro: il rischio per il calciatore è ora di finire ai margini del progetto juventino, anche se Allegri sta strutturando la rosa in attesa di definire i nuovi acquisti. Se il fronte cessioni non riuscirà però ad accelerare anche gli arrivi potrebbero rallentare e non è solo quello di Alex Sandro il nome che preoccupa.

Calciomercato Juventus news, Rabiot sul piede di partenza

Calciomercato Juventus: anche Rabiot sul piede di partenza. Secondo il quotidiano sportivo francese L’Equipe “Adrien Rabiot vorrebbe lasciare la Juventus. Nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell’ultima annata è stato titolare indiscusso, il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate“. Una situazione di calciomercato dunque diametralmente opposta rispetto a quello di Alex Sandro, che invece vorrebbe arrivare a scadenza di contratto con la Juventus. Nell’ultimo anno Rabiot si è ritrovato spesso nell’occhio del ciclone, criticato per prestazioni discontinue e a volte giudicate poco intense. In ogni caso le pretendenti non mancherebbero, soprattutto nel paese natale del centrocampista. Tra i club francesi che hanno manifesta interesse per Rabiot c’è il Monaco, appare invece improbabile un ritorno al Paris Saint Germain, considerando la fine del rapporto col club al momento del passaggio alla Juve a parametro zero nel 2019.

