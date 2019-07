CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Chiesa, Zaniolo, De Ligt: tre nodi (Ultime notizie)

La Juventus continua a lavorare su più fronti per il suo calciomercato, ma non c’è solo il possibile ingaggio di De Ligt e l’intrigo Icardi a monopolizzare l’attenzione di Fabio Paratici. I giovani di talento piacciono sempre al club bianconero e le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo della Roma, Petrachi, potrebbero aver aperto la strada a un clamoroso scambio. La Juventus infatti punta sull’arrivo di Nicolò Zaniolo, che ancora non ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto con la Roma. I giallorossi non valutano meno di 35 milioni di euro il calciatore della Nazionale, forse anche qualcosa in più, ma dalle parole di Petrachi la chiave per arrivare al golden boy ex Inter si potrebbe chiamare Gonzalo Higuain. Scambio di cartellini quasi alla pari, forse un piccolo conguaglio in favore della Roma per una questione prettamente anagrafica, ma l’idea c’è e l’interesse della Roma anche. Quello che manca al momento è il consenso di Higuain, che ha sempre affermato di voler vestire in questo momento della sua carriera solo la maglia della Juventus in Serie A: ma le parole di Petrachi sanno di sfida e di rilancio per il Pipita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLA FINESTRA PER CHIESA

Parlando di Golden Boy del calcio italiano, c’è un altro nome di spicco che fa gola alla Juventus da un bel po’. Il corteggiamento per Federico Chiesa non si è mai sopito, nonostante le parole del nuovo patron italo-americano dei viola, Rocco Commisso, che ha sempre sottolineato di voler trattenere il suo forte esterno almeno per un’altra stagione. Il corteggiamento della Juventus però fa sognare Chiesa, che spera di ripercorrere il cammino di Bernardeschi in maglia bianconera. La base d’asta in questo caso è ancor più alta rispetto a quella fissata per Zaniolo, servirebbero almeno 60 milioni di euro ma la Juventus sottotraccia sta ragionando su possibili contropartite che potrebbero interessare alla Fiorentina. Un elemento sarebbe un cavallo di ritorno in viola, Juan Cuadrado, che se trovasse un accordo sull’ingaggio sarebbe ben felice di tornare nella città che lo ha lanciato nel grande calcio.

