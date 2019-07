Calciomercato Juventus News/ Cosa manca per l’arrivo di De Ligt? (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus sembra essere al momento arenato sulla trattativa per De Ligt dell’Ajax. Il forte centrale classe 1999 sembra giorno dopo giorno sempre più vicino, ma l’ufficialità stenta ad arrivare. E’ così che in molti hanno iniziato a pensare che la trattativa sia saltata oppure addirittura che non sia mai esistita. Michele Criscitiello ha però specificato come nelle prossime ore l’affare si chiuderà. Il giornalista ha parlato in merito all’affare durante SportItalia mercato: “In questo momento l’Ajax alza il muro e quindi o 75 milioni di euro o niente. Fabio Paratici sa bene che deve arrivare a una certa cifra per prenderlo. In serata ci sono stati ulteriori sviluppi e il ragazzo vestirà la maglia bianconera. La Juventus è davvero vicina con passi in avanti fatti insieme a Mino Raiola. Il ragazzo ha dato l’ok alla squadra bianconera ed è solo questione di giorni”. Al momento si balla tra i 75 milioni della richiesta e i 70 più bonus offerti dai bianconeri.

Calciomercato Juventus News, scambio Higuain-Zaniolo possibile

Lo scambio tra Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo sembra possibile, con Juventus e Roma che sono scatenate sul calciomercato. La società giallorosa ha bisogno di una punta di livello per rimpiazzare Edin Dzeko, ormai prossimo a vestire la maglia dell’Inter, e starebbe pensando proprio di puntare sul Pipita che nell’ultima stagione si è un po’ perso tra i prestiti al Milan e al Chelsea. In molti però pensano che nello scambio la Roma ci rimetterebbe davvero molto. Alessandro Vocalelli a Radio Radio ha specificato come uno scambio del genere sarebbe un vero e proprio suicido per la società giallorossa. Anche Xavier Jacobelli ha parlato dell’eventuale affare ai microfoni di Radio Radio, sottolineando che non crede proprio sia possibile la trattativa. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha voluto aggiungere: “Sono favorevole alla cessione di Edin Dzeko per finanziare l’arrivo di Gonzalo Higuain”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA