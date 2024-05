CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dalla Premier 40 milioni per Cambiaso? Poi tutto su Calafiori (23 maggio 2024)

ASTON VILLA E TOTTENHAM PUNTANO CAMBIASO: IL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS A UN BIVIO…

Il calciomercato della Juventus inizia a delinearsi anche in base alle cessioni che il club bianconero potrà attuare in vista di un rinnovamento che, se sarà confermato l’arrivo di Thiago Motta in panchina, sarà sicuramente profondo per la rosa bianconera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto un summit con gli agenti di Andrea Cambiaso, il cui contratto scade il 30 giugno 2027. Cambiaso percepisce uno degli stipendi più bassi della squadra, solo 1 milione di euro netto a stagione, superando in questa classifica solo Pinsoglio, nonostante sia stato un titolare fisso.

Si lavora dunque per una proposta di adeguamento ma secondo Sportitalia, durante l’incontro è stata avanzata dagli agenti del calciatore alla Juventus un’offerta di calciomercato del valore di 40 milioni di euro per Cambiaso. L’Aston Villa di Monchi e Unay Emery, che segue il giocatore dai tempi del Genoa, è in pole position, ma anche il Tottenham potrebbe essere interessato, dato che apporterà molti cambiamenti in estate. Il rendimento di Cambiaso in campionato è stato eccellente, e ora spetta alla Juventus decidere come gestire il suo futuro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LA STRATEGIA PER CALAFIORI

Chiaramente il calciomercato della Juventus potrebbe avere una marcia in b da un’eventuale cessione così onerosa, con i 40 milioni per Cambiaso che si aggiungerebbero agli introiti per la Champions, recuperati dai bianconeri dopo un anno di assenza. Oltre alla doppia operazione col Nizza che coinvolge Képhren Thuram e Todibo, il nome caldo sul taccuino di Giuntoli resta quello di Riccardo Calafiori, con l’esterno del Bologna che si è imposto in questa stagione tra i migliori giocatori in assoluto del campionato.

Non è un mistero che Calafiori sia la prima scelta per la Juventus sulla fascia sinistra, ancor prima della doppietta realizzata dal giocatore del Bologna nello spettacolare 3-3 di lunedì scorso tra felsinei e bianconeri. Alzare l’offerta cash sembra l’unica strategia efficace per convincere i rossoblu a far partire Calafiori, con l’offerta che potrebbe arrivare a 25 milioni di euro. Situazione che potrebbe diventare caldissima se effettivamente si concretizzerà l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus.

