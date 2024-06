CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Accordo per Douglas Luiz, c’è l’offerta per Greenwood (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRIMO COLPO PER THAIGO MOTTA

Il calciomercato della Juventus, nel giorno dell’ufficializzazione di Thiago Motta come nuovo tecnico, sembra davvero vicino a chiudere il primo grande colpo dell’estate. Sembra infatti davvero vicino l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa, di cui si era già ampiamente parlato nel corso degli ultimi giorni, una trattativa davvero vicina all’accelerazione decisiva anche se c’è da chiudere la questione McKennie, convincendo l’americano ad accettare il trasferimento in Premier League come contropartita tecnica e sbloccando definitivamente la trattativa.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato la situazione sulla Juventus dal suo seguitissimo profilo su X: “Douglas Luiz ha raggiunto un accordo personale con la Juventus! L’Aston Villa è pronta ad accettare Weston McKennie, Samuel Iling Jr e una commissione di 20 milioni. A McKennie piace la destinazione inglese ma deve ancora chiarire i dettagli della sua uscita dalla Juve, poi la trattativa sarà chiusa”. Centrocampista di qualità e sostanza, Douglas Luiz potrebbe anche dare via libera a un’eventuale cessione di Rabiot, visto che non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del francese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SU GREENWOOD C’È CONVINZIONE

C’è un altro nome che sta scaldando il calciomercato della Juventus ed è quello di Mason Greenwood: si è detto molto del talentuoso attaccante inglese, che sta provando a ricostruire la sua carriera dopo la bruttissima storia che l’ha visto coinvolto con la sua attuale moglie, che aveva postato su Instagram le prove delle violenze nei suoi confronti da parte di Greenwood. L’ultima stagione giocata nella Liga spagnola in prestito, con la maglia del Getafe, ha confermato però che il talento di Greenwood è intatto e la Juventus vorrebbe riproporlo ad alti livelli.

La Juventus avrebbe già recapitato una offerta da 20 milioni di euro per il cartellino del classe 2001, cifra ancora molto lontana rispetto alla base d’asta decisa dal Manchester United per l’operazione, che parte da circa 45 milioni di euro. Ma è un modo per far capire agli inglesi che i bianconeri fanno sul serio e ai Red Devils forse liberarsi definitivamente della “patata bollente” Greenwood, visto l’eco che lo scandalo che lo ha coinvolto ha avuto in Gran Bretagna, non dispiacerebbe. E il suo arrivo potrebbe dare davvero semaforo verde alla cessione di Federico Chiesa, con Roma, Napoli e Inter alla finestra.











