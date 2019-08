Calciomercato Juventus News/ Danilo a Torino per le visite mediche (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di uno scambio sulla corsia di destra. Secondo Sky Sport infatti è fatta per il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City in cambio di 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo. Il brasiliano dovrebbe essere oggi a Torino per effettuare le visite mediche e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Giocatore polivalente riabbraccerà Alex Sandro con il quale aveva fatto davvero molto bene al Porto. Dopo il passaggio al Real Madrid e due anni ai Citizens la sua carriera ha subito una brusca frenata, ma risulta comunque un affare importante per i bianconeri anche per come è arrivato. Sicuramente più difensivo del portoghese ha comunque nella spinta una delle sue qualità, dovrà solo abituarsi al calcio italiano dopo aver giocato in Portogallo, Spagna e Inghilterra.

Calciomercato Juventus news, lo United ora vuole Matuidi

La Juventus continua a parlare di calciomercato con il Manchester United. Ora sul piatto della bilancia però non ci sono più Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ma Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato da TuttoJuve pare che il club inglese sia pronto a formalizzare un’offerta di 15 milioni di euro per il centrocampista francese che ipoteticamente dovrebbe sostituire il partente Paul Pogba. Quest’ultimo sogna di tornare alla Juventus anche se la trattativa non è facile e manca poco alla chiusura del calciomercato in entrata inglese. Dall’8 agosto infatti i club inglesi non potranno più acquistare calciatori e per questo si deve affrettare per trovare un sostituto. A quel punto i bianconeri avrebbero la possibilità di lavorare all’affare Pogba con calma.





