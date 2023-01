CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Danilo verso il rinnovo, l’Internacional su Di Maria

Calciomercato Juventus news, Danilo dovrebbe rinnovare fino al 2025

In casa Juventus il calciomercato è passato quasi in secondo piano a causa del cambiamento avvenuto ai vertici del club, con il nuovo Consiglio di Amministrazione che deve ancora essere presentato ufficialmente il prossimo 18 gennaio. Tuttavia mister Massimiliano Allegri ed i suoi collaboratori stanno monitorando con attenzione il mercato per cogliere occasioni vantaggiose o lasciando partire quei giocatori non ritenuti indispensabili e desiderosi di poter giocare con maggior continuità.

Chi non dovrebbe lasciare la Juventus nel prossimo futuro è invece Danilo, difensore brasiliano diventato capitano in assenza di Leonardo Bonucci ed in scadenza di contratto nel giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione. Stando alle indiscrezioni più recenti, il trentunenne dovrebbe quasi sicuramente prolungare il rapporto con i piemontesi almeno fino al giugno del 2025, spegnendo così sul nascere eventuali rumors di una sua partenza come era avvenuto nel 2021 a causa del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus news, Daniele Rugani allontana i rumors

La Juventus non dovrebbe inoltre privarsi anche di un altro difensore da qui alla fine della finestra invernale di calciomercato. Intervistato da Sky Sport, Daniele Rugani ha chiarito spiegando: “No, da parte mia non c’è l’intenzione, anche con il mister parliamo spesso, con Landucci, ci confrontiamo, sanno quello che posso dare, mi conoscono da 7 anni e sanno che su di me possono contare in qualsiasi momento. E’ stata una stagione particolare, dove magari ho avuto dei problemi fisici nel momento in cui potevo fare più presenze, però se pensiamo a che punto siamo della stagione, ci sono una marea di partite, non è ancora finito il girone di andata e io spero di poter dare il mio contributo. Le partite sono tante, le competizioni sono tante e spero di dare una mano in questa seconda parte”. In questi giorni si era ipotizzato un passaggio di Rugani alla Sampdoria.

Calciomercato Juventus news, l’Internacional di Porto Alegre su Di Maria

Infine, il campione del Mondo Angel Di Maria lascerà la Juventus a fine stagione e con il calciomercato estivo sarà libero di accasarsi altrove. In scadenza a giugno 2023, l’argentino non ha sin qui fornito il contributo che lui stesso si aspettava di poter fornire ai bianconeri che contano in ogni caso di sfruttarlo il più possibile in questa seconda parte della stagione. Molti club sarebbero interessati ad aggiudicarselo e recentemente è emerso pure l’interesse dell’Internacional di Porto Alegre nei suoi confronti: Di Maria potrebbe andare a giocare in Brasile dove già era diventato grande il suo connazionale Tevez, ai tempi del Corinthians.











