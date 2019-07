Calciomercato Juventus News/ De Ligt venerdì in Asia coi bianconeri (Ultime notizie)

Mathijs De Ligt sarà a breve un calciatore della Juventus, colpo di calciomercato da 70 milioni di euro. Durante Domenica Sportiva Estate ne ha parlato il giornalista Ciro Venerato, specificando come il calciatore classe 1999 partirà insieme ai bianconeri per la tournée in Asia. Dalla Rai fanno sapere che decisiva sarebbe stata una telefonata di Maurizio Sarri, in grado di garantire al difensore centrale olandese che giocherà a Torino come coi lancieri. Da oggi in poi ogni giorno può essere quello buono per l’ufficialità di questo acquisto che permetterà ai bianconeri di ringiovanire la difesa con un pezzo da novanta. Curiosità vuole che dopo Cristiano Ronaldo i bianconeri abbiano deciso per il secondo anno di fila di andare ad acquistare il giustiziere di Champions League, che con un gol di testa ha eliminato ai quarti di finale nello scorso aprile i bianconeri.

Calciomercato Juventus News, Zaniolo vuole i bianconeri

Nicolò Zaniolo vuole la Juventus e il calciomercato dell’estate 2019 potrebbe accontentarlo. Secondo TuttoJuve il centrocampista avrebbe esposto la sua preferenza quando gli è stato parlato della possibilità di volare in Inghilterra per giocare con il Tottenham. I bianconeri devono convincere Gonzalo Higuain a muoversi verso la capitale dopo una stagione non proprio emozionante tra Milan e Chelsea. Gli Spurs dall’altra parte spingono, mettendo sul piatto della bilancia il cartellino di Toby Alderweireld. Tutti sanno che l’ex Inter tifa fin da bambino la Vecchia Signora e più volte i tifosi della stessa hanno condiviso sui social un suo post su Twitter alla vigilia della finale di Champions giocata dalla squadra allora di Allegri a Berlino. Difficile pensare dunque che il suo futuro possa essere lontano dall’Allianz Stadium.

