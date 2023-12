Calciomercato Juventus news/ De Paul, per ora l’Atletico Madrid dice no ma… (Oggi 26 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DE PAUL PISTA COMPLICATA

Il calciomercato del Juventus ha subìto un rallentamento, un tentativo rispedito al mittente. La dirigenza bianconera, infatti, ha fatto un sondaggio per Rodrigo De Paul. Al momento però da parte dell’Atletico Madrid nessuna intenzione di privarsi del calciatore ex Udinese. Difficile che i Colchoneros lascino partire De Paul nel mercato di gennaio ma la Juventus non ha nessuna intenzione di lasciare intentata qualche strada. Se ne riparlerà nei prossimi giorni ma inevitabilmente bisognerà anche valutare altre piste per rimpolpare l’organico. Contestualmente l’Atletico Madrid lavora per un altro centrocampista da inserire in rosa. Saranno giorni caldi sul mercato, per la Juve che probabilmente andrà alla ricerca di un rinforzo a centrocampo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ILING-JUNIOR PIACE IN INGHILTERRA

Il calciomercato della Juventus avrà risvolti anche sul fronte delle uscite. In prima battuta, infatti, il club bianconero cercherà di liberarsi di qualche contratto pesante. In lista di sbarco c’è Alex Sandro: il brasiliano terminerà il suo contratto con i bianconeri nel giugno 2024, ma la Juventus spera di risparmiare sei milioni dì euro circa, lordi. Il giocatore viene seguito con interesse in Turchia e nel campionato arabo, non è escluso che nel prossimo mercato arrivi la proposta giusta che lo faccia vacillare.

Chi, invece, non ha un contratto pesante ma tanta voglia di giocare è Iling-Junior e la Juventus potrebbe lasciarlo andare nella prossima finestra di trasferimenti. L’inglese vedrà il proprio contratto scadere nel 2025 ma, con lo scarso minutaggio fin qui accumulato, tutto lascia presagire che ci sarà una rottura prima della scadenza. Le squadre inglesi, riferiscono i tabloid britannici, sono pronte a darsi battaglia già a gennaio per il giovane esterno anche se il prezzo di base per il cartellino potrebbe risultare un ostacolo. Difficile, infatti, che la Juventus lo lasci partire per una cifra sotto i 20 milioni di Euro.











