CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Offerto Isco, si valuta Celik del Lille

Calciomercato Roma: i giallorossi dopo l’euforia del trionfo in Conference League pensano ai possibili rinforzi per provare a dare l’assalto nella prossima stagione alla qualificazione in Champions League. Una delle ipotesi sul tavolo per José Mourinho è Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco. Dopo 9 stagioni con il Real Madrid, Isco ha deciso di lasciare la Casa Blanca e ha rivolto una lettera a tifosi e club per ringraziare dopo la conquista della quinta Champions League conquistata in carriera. E il suo agente ha pensato bene di offrilrlo a mezza Serie A.

Francisco Román Alarcón Suárez. “9 anni dopo il mio arrivo in questo club il mio tempo volge al termine ma posso dire che il Real mi ha permesso di realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo. Oltre a realizzare sogni e vincere più titoli di quanto avessi immaginato, ho avuto modo di giocare con i più grandi, incontrare persone incredibili,” ha scritto Isco. L’ingaggio dello spagnolo però è molto alto, il ds Tiago Pinto dovrà lavorare ai fianchi per trovare una soluzione.

Il calciomercato della Roma resta però legato anche a nomi che rappresentano profili da valorizzare dalla formazione giallorossa. Un profilo che ha riscosso grande attenzione nelle ultime ore in casa giallorossa è quello di Zeki Celik, esterno basso di difesa di piede destro del Lille e della nazionale turca, adatto sia per la difesa a tre sia per la difesa a quattro. Celik piace a Mourinho che ha fatto anche il nome di un altro 25enne, Yves Bissouma. In questo caso si tratta di un centrale di centrocampo che il tecnico portoghese ha segnalato dopo le sue performance in Premier League nel Brighton & Hove Albion, una squadra d’attacco che ha messo in luce le caratteristiche di Bissouma come centrocampista dinamico, capace di offrire il suo contributo sia in fase di contenimento di in fase di appoggio all’attacco. Trattative di calciomercato che potrebbero decollare presto per rinforzare la Roma del futuro, con Mourinho che ha chiesto interventi di mercato sostanziosi.

