CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Depay e gli altri per l’attacco, Gattuso vorrebbe Arthur

Calciomercato Juventus news: Depay, Muriel, Milik o Martial per l’attacco

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti in questo agosto di calciomercato estivo. Consapevoli di non poter più rimettere le mani su Alvaro Morata, che è tornato all’Atletico Madrid dove sta giocando con continuità e ricordando che i Colchoneros non accetteranno meno di 35 milioni di euro per liberarlo solo a titolo definitivo, i bianconeri stanno guardando altrove in cerca di rinforzi per potenziare il proprio reparto avanzato. Il nome più caldo in orbita juventina rimane quello di Memphis Depay, chiuso al Barcellona dall’arrivo di Robert Lewandowski.

I piemontesi valutano però anche altri profili come quello di Luis Muriel, valutato 15 milioni di euro dall’Atalanta e per il quale ci sarebbe stato un tentativo di scambio non andato a buon fine con Moise Kean, in partenza per problemi disciplinari. Un altro calciatore accostato da tempo alla Vecchia Signora è Anthony Martial del Manchester United mentre l’ultima idea sarebbe rappresentata da Arkadiusz Milik dell’Olympique Marsiglia, già passato in Serie A con la maglia del Napoli.

Calciomercato Juventus news, Gattuso chiude all’arrivo di Arthur

Un’altra zona del campo in cui la Juventus avrebbe bisogno di sistemarsi in questo agosto di calciomercato estivo è il centrocampo. Visti gli infortuni rimediati da Pogba, McKennie ed Aké i bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo elemento ed il candidato principale sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Tuttavia, c’è un altro centrocampista che potrebbe salutare Torino, ovvero Arthur. Nel mirino del Valencia, il tecnico degli spagnoli Gennaro Gattuso ha però chiuso all’arrivo del brasiliano spiegando: “Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che non si possono mantenere.”

