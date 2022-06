CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Di Maria-Kostic, doppio colpo per l’attacco

Calciomercato Juventus news, Allegri vuole Di Maria!

Calciomercato Juventus: pronte a entrare nel vivo le trattative per l’attacco, con la formazione bianconera che dovrà affrontare per forza di cose una rivoluzione sul fronte offensivo. Troppe le partenze eccellenti, dal discusso addio di Paulo Dybala alla scadenza del contratto di Federico Bernardeschi, fino alla decisione di non riscattare Alvaro Morata. Una situazione complessa ma la dirigenza juventina sta lavorando tassello dopo tassello per cercare di soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri.

Su tutti, Angel Di Maria che dopo le stagioni al Paris Saint Germain sembra pronto a rincorrere una nuova avventura nel campionato italiano. Nella giornata di oggi, mercoledì, ci sarà un summit di calciomercato a Londra tra i dirigenti della Juventus e gli agenti del giocatore che ha affermato di volersi sentire ancora competitivo: “La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se vengo convocato, e poi tornare in Argentina” ha affermato Di Maria in vista del Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus news, braccio di ferro per Kostic?

C’è anche un altro nome per l’attacco nel calciomercato della Juventus che sta prendendo quota nelle ultime ore ed è quello di uno dei migliori esterni offensivi europei della stagione. Si tratta di Filip Kostic, fresco di successo in Europa League con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Inesauribile assist man, Kostic già l’anno scorso è stato molto vicino alla Lazio che non è riuscita però a chiudere l’affare negli ultimi giorni di mercato, ripiegando su Mattia Zaccagni. Kostic però andrà in scadenza di contratto nel 2023 con l’Eintracht Francoforte che chiede ancora 20 milioni di euro per il suo cartellino. Troppo per la Juventus, che ha già una bozza di accordo con l’attaccante, ma a 15 milioni di euro l’affare si potrebbe chiudere. Vista l’esperienza dell’anno scorso però la Juventus non vorrebbe arrivare a un braccio di ferro con i tedeschi, che misero fuori squadra Kostic dopo il tentativo di forzare la trattativa con la Lazio. Previsti contatti nei prossimi giorni.

