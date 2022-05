Calciomercato Juventus news/ Di Maria sempre più vicino. Su Pogba… (ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA STRATEGIA PER POGBA!

Sarà un calciomercato estivo particolarmente spumeggiante per la Juventus, questo è quanto sperano i tifosi dei bianconeri. Dati gli addii a pedine importanti come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, la Vecchia Signora è al lavoro per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri e per la mediana c’è un solo grande nome: quello di Paul Pogba. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United, ma i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza del Paris Saint-Germain…

Di Maria alla Juventus?/ Accordo a un passo, i dettagli: "Un anno di contratto, poi…"

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club parigino è disposto a mettere sul piatto 13 milioni di euro netti a stagione più bonus per assicurarsi Pogba. La Juventus però ha intenzione di sfruttare il legame che lega il francese a Torino. La dirigenza è pronta a dare 7,5-8 milioni di euro netti a stagione più bonus, fino ad arrivare alla doppia cifra, sfruttando anche i vantaggi forniti dal Decreto Crescita.

Calciomercato Juventus news/ Incontro con l'entourage di Pogba! (ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DI MARIA AD UN PASSO

Il calciomercato della Juventus non si ferma a Pogba. I bianconeri sono sempre più vicini ad assicurarsi le prestazioni di Angel Di Maria. Il Fideo darà l’addio al Psg a costo zero ed è pronto a sposare la causa juventina. Secondo TMW, nelle ultime ore sono stati registrati nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e la Gestifute di Jorge Mendes: per l’esterno 34enne è pronto un contratto da 7 milioni di euro fino al 2023, con opzione fino al 2024. Affare ben impostato, la fumata bianca arriverà a stretto giro di posta…

Sempre per quanto riguarda il calciomercato, la Juventus è pronta a blindare due calciatori. Il primo è De Ligt: i bianconeri spingono per la firma sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da top player. L’altro calciatore ad un passo dal prolungamento di contratto è il giovane Filippo Ranocchia: secondo TuttoJuve sarebbe stato raggiunto un accordo per un rinnovo quinquennale.

Calciomercato Juventus news/ Di Maria e quel like alla nuova maglia..(ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA