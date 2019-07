CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Domani le visite mediche di De Ligt (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus sembra ormai arrivato alla svolta per un obiettivo importantissimo: è fatta per Matthijs de Ligt dopo una lunga ed estenuante trattativa. I bianconeri e l’Ajax hanno trovato l’accordo, andava ormai avanti da un mese la trattativa per il trasferimento del 19enne difensore centrale olandese, per il quale la Juventus ha dovuto fronteggiare la concorrenza di Paris Saint-Germain e Barcellona: il direttore sportivo dei Lancieri Overmars aveva chiesto garanzie bancarie prima del definitivo nulla osta, che sono finalmente arrivate. De Ligt atterrerà a Torino oggi stesso e domani sosterrà le visite mediche: probabile conferenza stampa di presentazione, da confermare, giovedì. De Ligt firmerà un contratto quinquennale da 12 milioni di euro (bonus compresi) con la Juventus, mentre all’Ajax vanno circa 75 milioni di euro, comprensivi di bonus. Non è stata confermata la presenza di una clausola rescissoria che è stata ipotizzata da 150 milioni di euro nel nuovo contratto con i bianconeri.

Calciomercato Juventus News, Perin verso il Benfica

C’è anche un affare in uscita importante che si sta concretizzando per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Si tratta di Mattia Perin per il quale si sta ormai definendo il passaggio al Benfica. Dopo un anno tra alti e bassi il portiere ex Genoa avrebbe deciso di lasciare la Juventus per andare a giocare in Portogallo. I media lusitani danno l’affare è in dirittura d’arrivo, con Perin che sarebbe ceduto dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che raggiungerebbe i 14 milioni di euro. Ci sarà anche una contropartita tecnica che verrà inserita nella trattativa: la Juventus dovrebbe infatti assicurarsi le prestazioni del giovane terzino Joao Ferreira che arriverebbe a sua volta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA