CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala “bloccato” fino a lunedì (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus nelle ultime ore si è infiammato attorno al nome di Paulo Dybala. Al di là del possibile scambio con Romelu Lukaku, il rapporto tra la “Joya” e i bianconeri sembra essere arrivato ai titoli di coda, tanto che al momento l’argentino non si allenerà con la squadra di Maurizio Sarri. Prima di effettuare le visite mediche per la nuova stagione Dybala attenderà fino al prossimo lunedì, 5 agosto, per cercare di trovare l’intesa col Manchester United, al quale il calciatore ha chiesto un ingaggio superiore ai 10 milioni annui. Una cifra importante ma i Red Devils sembrano pronti a chiudere entro il weekend una trattativa che potrebbe trasformarsi in uno scambio, con conguaglio economico, con Romelu Lukaku, che la Juventus è ormai pronta a soffiare all’Inter. Uno smacco che potrebbe accendere clamorosamente la rivalità già estrema tra i due club in vista del prossimo campionato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HIGUAIN E MANDZUKIC AI SALUTI

Il calciomercato della Juventus è comunque molto attivo in uscita e altri due attaccanti importanti sembrano ormai arrivati ai saluti finali, ovvero Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. La loro partenza contemporanea rappresenterebbe un terremoto in attacco, considerando che i bianconeri hanno già venduto Kean all’Everton e come detto anche Dybala sta per prendere la via dell’Inghilterra. Sul Pipita è sempre forte il pressing della Roma, che cerca un centravanti e considera Higuain una pista più percorribile rispetto all’interista Icardi, anche a livello d’ingaggio. Mandzukic potrebbe invece seguire Dybala al Manchester United ma ha grandi estimatori anche in Germania, dove si era fatto apprezzare con la maglia del Bayern Monaco. Il Borussia Dortmund sarebbe alla finestra per il croato, pronto a riportarlo sul palcoscenico della Bundesliga tedesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA