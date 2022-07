CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ecco il piano per arrivare a Paredes

Calciomercato Juventus news: scambio col Psg?

La Juventus in questo calciomercato non si accontenta dei soli colpi Paul Pogba, Angel Di Maria e Bremer. La Juventus vuole tornare grande e lo vuole fare puntando su uomini che abbiano le esperienza adatta a realizzare campionati per ottenere il primo posto. In tal senso la Juventus guarda in casa Paris Saint Germain. Dopo aver prelevato Angel Di Maria, il volo Parigi-Torino, sponda Juventus, può ancora portare un altro calciatore. Si tratta di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza proprio ai francesi. Un amore mai sbocciato per l’ex Roma, che, arrivato dallo Zenit San Pietroburgo, ha collezionato 113 partite con 3 gol e 9 assist con la maglia dei francesi.

Per arrivare a Leandro Paredes, la soluzione che prende campo nelle ultime ore, sarebbe quella di proporre lo scambio al Paris Saint Germain con uno tra Moise Kean o Adrien Rabiot. Entrambi i due giocatori conoscono la piazza francese, avendola già calcata in passato. A lanciare l’indiscrezione è SportMediaset, che rilancia la possibilità che il mediano argentino possa vestire bianconero con il passaggio di Kean o Rabiot a Parigi, come contropartita. Inizialmente, sempre secondo SportMediaset, è stato proposto Kean ma con esiti negativi; adesso si punta ad inserire Rabiot come pedina di scambio.

Calciomercato Juventus news: la carriera di Paredes

Per Leandro Paredes, non sarebbe la prima volta in Serie A. Roma, Empoli e poi di nuovo i giallorossi nella sua carriera: con i toscani le prime apparizioni da protagonista in massima serie con 2 gol ed 1 assist in 33 partite. Dopo l’esperienza in prestito con l’Empoli, il giovane argentino torna alla Roma. 4 gol e 2 assist in 52 partite che gli valgono la chiamata russa dello Zenit San Pietroburgo. Le stagioni saranno solamente due in Russia ma i livelli raggiunti dall’argentino sono molto alti: 10 gol e 16 assist in 61 gare (17 delle quali in Europa League). Russia e dopo Parigi: con la squadra di Mbappè e compagni 4 stagioni senza però acuti degni di nota dal punto di vista personale.

Il classe 1994, nativo dell’Argentina, può tornare in Italia dopo lunghi anni lontani passati tra Russia e Francia con diversi titoli vinti. Un acquisto che alla Juventus può fare comodo per completare la mediana a 3 con Manuel Locatelli e Paul Labile Pogba, con il texano Mckennie pronto ad entrare dalla panchina. La Juventus sogna il colpo dall’Argentina, più precisamente, però, dalla Francia e, come per Angel Di Maria, sogna che arrivi da Parigi.











