Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare, Dybala parte? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus sta vivendo una fase di stallo soprattutto in attacco. Sfumato l’attaccante in entrata ecco che prende quota l’ipotesi di una conferma di Gonzalo Higuain e di Paulo Dybala, nonostante quest’ultimo sia corteggiato e ambito dal Paris Saint Germain. In tal senso il giornalista di Raisport, Paolo Paganini, ha fatto il punto della situazione con un breve aggiornamento postato sul proprio profilo Twitter: “Per la Juventus si va verso la conferma di Gonzalo Higuain e anche di Dybala, mentre prende quota la cessione di Mandzukic. Icardi ha l’accordo con Paratici, ma l’Inter lo vuole cedere alla Roma per arrivare a Dzeko e forse Florenzi”. Alla fine Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto coi giallorossi, ma non è detto che non ci siano altri movimenti da segnalare tra le altre squadre nel corso delle prossime settimane. Resta incerto, quindi, il futuro dello stesso Dybala, mentre l’ex bianconero Claudio Marchisio, attualmente svincolato, potrebbe accasarsi al Brescia di Massimo Cellino.

Calciomercato Juventus News, Merih Demiral è uno dei più richiesti

Tra i calciatori più ambiti in casa Juventus c’è Merih Demiral. Il giocatore bianconero risulta uno dei più richiesti in questa sessione estiva del calciomercato, come ha orgogliosamente confermato Fabio Paratici direttamente da Villar Perosa. La società bianconera, per trattenerlo e metterlo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, ha dovuto superare la concorrenza dell’Atletico Madrid pagandolo diciotto milioni di euro, resistendo poi agli assalti di Milan e Manchester United. Adesso la palla passa al talentuoso difensore turco, pronto a dimostrare il suo valore e a provare a conquistare un pezzo di storia con la gloriosa maglia della Juventus. Con l’attuale organico la vecchia signora resta ancora una volta l’assoluta favorita alla conquista dello scudetto, con l’ossessione Champions League che Maurizio Sarri proverà a trasformare in un sogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA