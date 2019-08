Calciomercato Juventus News/ Icardi vede solo bianconero (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus ruota ora attorno alla ricerca di un attaccante che dovrebbe vestire la maglia numero 9 da titolare. In cima alla lista dei desideri rimane Mauro Icardi anche se la distanza tra offerta e richiesta è ancora molto importante. Secondo SportMediaset pare infatti che Fabio Paratici continui ad offrire 40 milioni di euro, mentre Beppe Marotta ne vorrebbe almeno 70. Ieri intanto è arrivato l’ennesimo “schiaffo” morale all’argentino, con l’assegnazione della sua numero 9 a Romelu Lukaku. L’unica destinazione gradita per Maurito al momento è proprio la Juventus che potrebbe permettere a Wanda Nara di rimanere a Milano e dunque di non traslocare. Per chiudere la trattativa l’unica possibilità rimane quella di uno scambio con Paulo Dybala, cosa che però la società bianconera pensa che possa diventare un clamoroso autogol. Attenzione però perché si parla anche di una causa di mobbing nei confronti dell’Inter che permetterebbe al calciatore di giocare il 10% delle partite della squadra di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus News, Dybala e Higuain due nodi da sciogliere

La Juventus sembra bloccata sul calciomercato in uscita, con diversi calciatori che sembrano puntare i piedi sulla possibilità di lasciare il bianconero. Il primo, e più costoso, è sicuramente Paulo Dybala che era stato accostato prima al Manchester United e poi al Tottenham rifiutando entrambe le destinazioni. Secondo Repubblica.it pare che la Joya sia finito nel mirino del Paris Saint German che lo vorrebbe per sostituire Neymar Jr. I transalpini però al momento non vanno oltre ai 60 milioni di euro, una cifra considerata ridicola a Torino. Anche Gonzalo Higuain sembra non volerne sentire di andare via, con la Roma che insiste e il calciatore che respinge. Mario Mandzukic è il terzo attaccante in uscita, per lui si profila un ritorno al Bayern Monaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA