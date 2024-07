Calciomercato Juventus news/ Chiesa scettico sull’ipotesi Roma. Bremer incedibile (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CHIESA NEL MIRINO DELLA ROMA

Il calciomercato della Juventus prosegue tra entrate e uscite. Dopo l’ufficializzazione dei colpi di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, il club bianconero comincia a pensare anche alle cessioni: tra queste potrebbe esserci quella di Federico Chiesa, che nonostante sia uno dei talenti più cristallini della rosa della Vecchia Signora, sembra non rientrare nei progetti di Thiago Motta. Nella giornata di ieri l’agente di Chiesa ha incontrato Giuntoli e il dirigente bianconero ha confermato al procuratore che nei piani del tecnico non c’è appunto spazio per l’ex Fiorentina, che si sta dunque guardando intorno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’esterno c’è forte l’interesse della Roma: tra le parti c’è già stato un incontro a inizio giugno ma la chiusura dell’affare potrebbe non essere così semplice e immediata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BREMER PARTIRÀ SOLO PER UNA MAXI CIFRA

Secondo Gianluca Di Marzio, il calciomercato della Juventus in uscita potrebbe complicarsi poiché Federico Chiesa non sarebbe così interessato alla soluzione Roma. Nel dettaglio, l’esterno avrebbe voglia di giocare la prossima Champions League, competizione che i giallorossi non disputeranno. Al momento, questo punto frena la definizione della trattativa di calciomercato: Juventus e Roma accelereranno soltanto in caso di apertura definitiva di Chiesa. Serve dunque l’ok da parte del calciatore per intavolare qualsiasi discorso che possa concludersi con una firma.

Per quanto riguarda invece Gleison Bremer, finito nel mirino del Manchester United, la posizione della Juventus sembra chiara: il club ritiene il difensore incedibile, a meno che il club inglese non si presenti con una folle offerta da 80 milioni di euro a salire. Dal ritiro del Brasile, il difensore ha dichiarato: “Il mio futuro? Ho letto dell’interesse di alcune squadre e fa piacere di sapere che club con così tanta storia mi seguono ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Copa America. Sono comunque già in un grande club, sono concentrato sulla nazionale e lascio la questione ai miei agenti”.











