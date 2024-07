Calciomercato Juventus News/ Todibo del Nizza è l’obiettivo principale per la difesa (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SFUMATI BUONGIORNO E CALAFIORI

Il calciomercato Juventus ha un solo nome per la difesa: Jean-Clair Todibo. Il difensore francese classe 1999 è l’obiettivo principale dei bianconeri dopo gli acquisti sfumati di Buongiorno e Calafiori. Il primo ha rifiutato la Juventus per motivi di fede granata ed è destinato al Napoli mentre il secondo è attratto dalla Premier League e l’Arsenal è a buon punto per trovare l’accordo.

A questo punto i bianconeri sono rimasti a mani vuote, ma con la priorità di acquistare un difensore. In particolar modo dopo le dichiarazioni di Bremer che hanno lasciato qualche dubbio sulla sua permanenza. Il nome più quotato è quello del giocatore del Nizza, compagno di squadra di Khephren Thuram, promesso sposo della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PIANO PER ARRIVARE A TODIBO

Il calciomercato Juventus accoglie Thuram e attende Todibo. L’asse Nizza-Torino è più caldo che mai, anche se bisogna fare una precisazione importante. Se per Thuram manca solo la firma, per il difensore c’è da accontentare il Nizza che chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro, la stessa cifra richiesta dal club della Costa Azzurra ha presentato al Manchester United.

I Red Devils ora hanno abbandonato la pista del francese per fare all in su un ex Juventus, Matthijs De Ligt. Dunque la Juventus ha strada libera per Todibo e Giuntoli avrebbe già il piano per portarlo sotto la Mole: prestito con diritto o obbligo di riscatto grazie ai soldi della cessione di Dean Huijsen, reduce dai sei mesi di prestito alla Roma.

