Calciomercato Juventus News/ Idea Gabriel Jesus! (ultime notizie)

Cristian Romero è un calciatore della Juventus, il difensore del Genoa è il nuovo acquisto del calciomercato 2019 dei bianconeri. Secondo Sky Sport il calciatore sarà alla Continassa domani per effettuare le visite mediche e firmare un contratto che lo legherà alla squadra bianconera. Nonostante questo poi dovrebbe tornare a Genoa, dove rimarrebbe almeno un altro anno in prestito. Dopo l’arrivo di Demiral e il sempre più possibile acquisto di De Ligt i bianconeri sono pronti a mettere nel loro puzzle un altro tassello di straordinaria importanza per il futuro. Romero si era messo in mostra proprio in un gara del Grifone contro i bianconeri, unica non vinta nel girone d’andata dell’ultima Serie A. Si parla di una cifra molto vicina ai venti milioni di euro.

Calciomercato Juventus News, pazza idea Gabriel Jesus

La Juventus culla delle pazze idee sul calciomercato e tra queste c’è sicuramente Gabriel Jesus. Il brasiliano del Manchester City non è più inamovibile e ai bianconeri piace da diverso tempo. Ne ha parlato Ciro Venerato ai microfoni di Rai Sport sottolineando come il club sarebbe pronto a uno sforzo per quel giovane attaccante anche un po’ stufo di essere sempre messo in secondo piano di fronte a Sergio Aguero. Sarebbe interessante vedere un campione di tale calibro approdare nel nostro campionato. Jesus è un calciatore moderno, rapido e tecnico, che può svariare su tutto il fronte d’attacco giocando sia da prima che da seconda punta.

