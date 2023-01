CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Idea Karsdorp, torna Zakaria e Milik sarà riscattato

Calciomercato Juventus news, ecco quanto vuole la Roma per Karsdorp

La Juventus ha il suo bel da fare nel ricostruire la società in questi giorni di calciomercato invernale. Nel frattempo però la stagione prosegue ed il futuro dei bianconeri potrà essere delineato anche dai risultati ottenuti sul campo da qui a giugno, motivo per cui sarebbe il caso di continuare a ragionare su eventuali nuovi innesti per tutelare e potenziare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, la Vecchia Signora starebbe pensando a Rick Karsdorp della Roma per migliorarsi lungo la corsia considerando pure il contratto in scadenza a giugno 2023 di Juan Cuadrado, il quale diventerà trentacinquenne il prossimo maggio. Il terzino olandese e l’allenatore José Mourinho sono in rotta totale dopo le dichiarazioni di quest’ultimo nei suoi confronti ed il suo rientro in squadra non lascia presagire un riavvicinamento tra le parti ma rappresente piuttosto una necessità sia sul piano tecnico che come vetrina per mettersi in mostra e trovare una nuova sistemazione. Tuttavia, al momento si registra una certa distanza tra la richiesta del gm Pinto, fermo nel volere 10 milioni di euro, e la proposta da 5 milioni che vorrebbe presentare la Juve.

Calciomercato Juventus news, Zakaria potrebbe tornare a Torino

A centrocampo potrebbe invece rivedersi un volto familiare per la Juventus dopo la partenza avvenuta nella passata sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Denis Zakaria, prelevato di tutta fretta dal Borussia Monchengladbach a gennaio dell’anno passato per poi andare a giocare in prestito con il Chelsea dove si è distinto particolarmente nonostante la sconfitta patita nella gara contro il Manchester City. Il riscatto di Zakaria è fissato a 28 milioni di euro più 5 di bonus pagabili in tre rate ma bisognerà vedere se i bianconeri vorranno lasciare ulteriormente o meno il giocatore ai Blues, ancora indecisi sulla sua permanenza.

Calciomercato Juventus news, al lavoro con l’OM per il riscatto di Milik

Chi non dovrebbe laciare la Juventus in questa finestra, o nella prossima, di calciomercato è Arkadiusz Krystian Milik, ventottenne sbarcato in prestito dall’Olympique di Marsiglia. Come riporta Il Corriere della Sera, i piemontesi riscatteranno il centravanti polacco per 7 milioni di euro più 2 di bonnus dopo il 18 di gennaio, ovvero quando si conoscerà la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione.











