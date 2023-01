CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Manchester United pensa a Vlahovic per l’attacco

Calciomercato Juventus news, lo United è interessato a Dusan Vlahovic

La Juventus non sta certo vivendo un buon momento in questo freddo mese di calciomercato. I bianconeri sono alle prese con i problemi giudiziari che hanno rispedito la squadra al decimo posto in classifica e la permanenza di diversi calciatori non sembra affatto certa specialmente nel caso in cui non dovessero centrare la qualificazione alla Champions League o alle altre coppe europee. Per questo motivo, come riporta 90Min, il Manchester United sarebbe pronto ad approfittare della situazione aggiudicandosi Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo, arrivato a gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, potrebbe dunque già dire addio a Torino visto che i Red Devils sarebbero già pronti a presentare un’offerta per il suo cartellino. Tramite un post su Instagram, lo stesso Vlahovic ha però voluto frenare i rumors che lo riguardando mostrandosi concentrato sul percorso con la Juve: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus”.

Calciomercato Juventus news, ecco i giovani Crespi e Di Biase

Nonostante i tanti problemi, la Juventus anche in questa finestra di calciomercato invernale si conferma come una delle società più attente ai giovani talenti del panorama calcistico italiano ed internazionale. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, i piemontesi stanno per ufficializzare l’arrivo di Gian Marco Crespi dal Crotone per la porta e la Juve starebbe inoltre trattando con la Pistoiese per aggiudicarsi pure il diciassettenne Gianmarco Di Biase.

Calciomercato Juventus news, le parole del tecnico Massimiliano Allegri

La stangata della penalizzazione da 15 punti sta portando ad effettuare diverse valutazioni riguardanti la Juventus in questi giorni di calciomercato invernale, compresa la permanenza in panchina di mister Massimiliano Allegri. Come riporta Tuttojuve.com, il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato ha però voluto fare chiarezza spiegando: “Io sono l’allenatore della Juventus e rimarrò l’allenatore della Juventus a meno che non mi mandino via. In certi momenti bisogna essere responsabili di dove siamo e di quello che facciamo. Nei momenti di difficoltà bisogna assumersi le responsabilità per poter far bene. Quando ci sono i momenti positivi siamo tutti bravi. Nelle difficoltà è più stimolante per me e deve riguardare tutti. La classifica ora ci dice che siamo a 12 punti dal quarto posto. Domani abbiamo l’Atalanta che è uno scontro diretto, cerchiamo di affrontarla nel modo migliore. Stiamo recuperando giocatori, abbiamo giocatori giovani, col Monza l’altro giorno hanno giocato 5 ragazzi dal settore giovanile, vuol dire che negli anni precedenti è stato fatto un ottimo lavoro. Bisogna andare in quella direzione perché il campionato italiano ti dice questo. Basta vedere la proporzione tra il fatturato delle 20 squadre campionato italiano e quello con le squadre del campionato inglese. Il rapporto è di 1 a 4. Alla Juventus ognuno di noi a seconda del ruolo ha la propria responsabilità. Sono molto dispiaciuto a livello personale per Federico Cherubini, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e Paolo Garimberti. Oltre all’aspetto professionale c’è anche quello umano che va al di là di questo.”

