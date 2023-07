Calciomercato Juventus News/ Il piano di Giuntoli per Franck Kessie: ipotesi prestito e… (23 luglio 2023)

Calciomercato Juventus news: sempre caldo il nome di Kessie, ma l’operazione resta in salita

Uno dei nomi che sta animando il calciomercato estivo della Juventus è quello di Franck Kessie. I bianconeri hanno individuato nel centrocampista il profilo ideale per rafforzare il reparto, ma la cifra richiesta dal Barcellona, al momento, è considerata fuori portata. L’idea della Juventus, infatti, non è di investire quindici milioni di euro, piuttosto di puntare su un prestito con diritto di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League.

E’ questa l’ultima idea caldeggiata dal nuovo dg Giuntoli, che sarebbe in contatto diretto con l’entourage del calciatore e il club blaugrana per trovare gli spiragli giusti e portare in porto la trattativa. Il centrocampista resta un obiettivo difficile per la Juventus, anche in considerazione del fatto che c’è da battere la concorrenza che arriva dall’Arabia e dalla Premier. Manca, quindi, la disponibilità totale da parte dell’ivoriano, ancora incerto sul suo futuro.

Calciomercato Juventus news: il Barcellona fa un passo verso i bianconeri, manca ancora l’ok definitivo di Kessie

Nel caso dovessero arrivare i giusti segnali dal calciatore, ecco che si proverà a chiudere col Barcellona. I blaugrana, fino a qualche giorno fa, sembravano fermi sulla cessione a titolo definitivo ma ora potrebbero prendere in considerazione anche l’idea di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni tuttora al centro delle contrattazioni.

Il Barcellona dal canto suo vorrebbe incassare quindici milioni di euro, la Juve punta a investire una cifra decisamente inferiore dato che Kessie guadagna 6,5 milioni e non può usufruire del Decreto Crescita. Un’operazione difficile, ma non impossibile. Le parti sono al lavoro e i tifosi bianconeri aspettano con ansia i nuovi acquisti. Tra questi ci sarà anche Franck Kessie? Solo il tempo ce lo dirà, non resta che portare pazienza.

