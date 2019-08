CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Incontro Paratici-Petrachi per Rugani (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus dovrà accelerare sui nomi in uscita, lo ha sottolineato il tecnico Maurizio Sarri dopo l’amichevole contro l’Atletico Madrid. E un incontro importante dovrebbe avvenire nelle prossime ore tra Fabio Paratici e il nuovo direttore sportivo della Roma, Petrachi. Si parlerà del futuro di Daniele Rugani, che potrebbe essere il rinforzo ricercato dai giallorossi per una difesa che ha mostrato di traballare. La Juventus d’altronde sembra avere le idee chiare e l’ex Empoli non sarebbe al centro dei pensieri di Sarri in questo momento. La Juventus non è comunque intenzionata a svendere e per Rugani non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Ma c’è un altro nome che dovrà fare presto la sua scelta ed è quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita non sembra intenzionato a prendere in considerazione una possibile offerta della Roma, ma dovrà pensare a un suo futuro lontano da Torino se non vorrà restare fuori dalla lista come paventato proprio dal tecnico bianconero, che pure è stato quello con il quale Higuain ha raggiunto il picco della sua carriera ai tempi del Napoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ALLA FINESTRA PER ICARDI

Il calciomercato della Juventus, per quanto riguarda le trattative in entrata, vive però giorni bollenti anche sul fronte Icardi. Il calciatore argentino infatti dovrà trovare una destinazione entro fine mese per non restare a sua volta fuori rosa in nerazzurro, ma ci sono voci discordanti riguardo il suo futuro. Da una parte Sky segnala la Roma in vantaggio nella corsa a Maurito, ma Sportitalia non è d’accordo. Il canale tematico sul digitale terrestre ha ribadito nel suo Speciale Calciomercato serale come Icardi sia intenzionato a lasciare Milano senza fare ostruzionismo solo in caso di passaggio alla Juventus. Per questo le cessioni bianconere sono particolarmente importante. Solo se gli esuberi indicati da Sarri troveranno “casa” in tempi brevi, si potrà sferrare un assalto a quello che sarebbe un colpo clamoroso e che rinfocolerebbe l’eterna rivalità tra Juventus ed Inter una volta di più.

