CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kean piace in Premier League, il Monaco su Zakaria

Calciomercato Juventus news, il futuro di Kean tra Newcastle e Leeds United

La Juventus continua a lavorare in questa sessione di calciomercato estivo per potenziare la rosa ed affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. I bianconeri vorrebbero aggiudicarsi un nuovo centravanti per sopperire alla partenza di Alvaro Morata, tornato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro al termine dello scorso anno ed il nome più caldo in orbita juventina rimane quello di Memphis Depay del Barcellona.

Tuttavia, allo stesso tempo i piemontesi stanno ragionando anche sulla cessione di un’altra punta, ovvero Moise Kean. L’azzurro si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti che si adattano davvero poco agli standard della Vecchia Signora che vorrebbe ora liberarsene una volta per tutte. Secondo quanto rivelato da jeunesfooteux.com, per Kean si potrebbe concretizzare un ritorno in Premier League visto l’interesse espresso nei suoi confronti dal Leeds e dal Newcastle sebbene la Juve debba ancora finire di pagare il calciatore all’Everton.

Calciomercato Juventus news, il Monaco ci prova per Denis Zakaria

La Juventus, oltre all’attacco, vorrebbe potenziare anche il suo centrocampo entro la fine della finestra estiva di calciomercato. L’obiettivo sarebbe stato individuato in Leandro Paredes del PSG ma prima i bianconeri dovrebbero far spazio all’argentino cedendo un giocatore in quel reparto. A questo punto i dirigenti juventini stanno valutando la partenza di Denis Zakaria che sarebbe finito nel mirino del Monaco dove potrebbe trasferirsi per una cifra intorno ai 15/20 milioni di euro.

