Calciomercato Juventus news/ Khedira via: le offerte per il tedesco (ultime notizie)

Tanti calciatori in ingresso in casa Juventus per la sessione di calciomercato in corso, ma non mancano ovviamente le uscite. Il club bianconero sta infatti cercando di smaltire la rosa di quei giocatori non più utili alla causa, a cominciare da Sami Khedira, ex centrocampista del Real Madrid. I recenti sbarchi di Ramsey e Rabiot hanno tolto ulteriore spazio vitale al nazionale tedesco, che starebbe quindi pensando di fare le valigie. A riguardo va sottolineato un incontro avvenuto nella giornata di ieri fra il direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica, Fabio Paratici, e il procuratore dello stesso calciatore, Federico Pastorello. Come riferito dai colleghi di Calciomercato.com, i due hanno affrontato svariate questioni, fra cui l’uscita di Sami, che piace in particolare in Premier League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KHEDIRA VIA

Sulle sue tracce vi è il Wolverhampton da tempo, ma attenzione anche alla novità Arsenal. Sullo sfondo rimangono i turchi del Fenerbahce senza dimenticarsi di numerosi club francesi, a cominciare dal Paris Saint Germain. Khedira piace molto anche alla Fiorentina, ma l’operazione con la Viola resta complicata per una semplice questione economica, visto l’alto ingaggio percepito dal mediano teutonico. Khedira ha un contratto in scadenza fra due stagioni, al 30 giugno del 2021, e secondo Transfermarkt il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro, forse anche qualcosa di meno. Nonostante l’età, 32 anni compiuti lo scorso aprile, chi lo compra fa quindi un affare. Khedira è soltanto uno dei numerosi bianconeri che dovrebbero fare le valigie nelle prossime settimane, a cominciare dal portiere Perin, destinato al Benfica. In difesa, invece, probabile l’uscita di Rugani e attenzione anche al neo-acquisto Demiral, mentre a centrocampo, in uscita Matuidi. Infine l’attacco, dove sono davvero pochi i giocatori con la certezza di restare: tutti pressoché cedibili al di fuori di Ronaldo.

