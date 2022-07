CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kimpembe, Bremer, Gabriel e non solo per la difesa

Calciomercato Juventus news, quattro nomi per la difesa

La sessione di calciomercato estivo appena cominciata in maniera formale sarà l’occasione giusta per la Juventus di rafforzare un organico che lo scorso anno ha decisamente tradito le aspettative. I bianconeri puntano a rafforzarsi in varie zone del campo ma la situazione dell’olandese Matthijs De Ligt spinge i dirigenti a concentrarsi soprattutto sulla difesa per l’immediato futuro, così da consegnare a mister Allegri degli elementi validi a cui affidarsi nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus news/ Arrivabene "congeda" De Ligt

L’amministratore delegato della Vecchia Signora Maurizio Arrivabene ha fatto sapere che per convincersi a lasciar partire De Ligt la Juve avrà bisogno di almeno 110 milioni di euro ma intanto non mancano di certo le alternative su cui puntare in caso di partenza dell’ex Ajax con profili interessanti non solo nel campionato italiano.

Calciomercato Juventus news/ Obiettivi Di Maria-Zaniolo. Due nomi per la difesa

Calciomercato Juventus news, il sogno è Koulibaly

Secondo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato L’Originale su Sky Sport, per questa finestra di calciomercato la Juventus segue con interesse almeno quattro nomi importanti ma il sogno vero e proprio è rappresentato da Kalidou Koulibaly, sebbene il Napoli non abbia alcuna intenzione di lasciar partire il proprio centrale, tantomeno per consegnarlo ad una rivale. In corsa rimangono in ogni caso dei nomi importanti come Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain, Gabriel dell’Arsenal ed in Serie A si monitora con attenzione pure la situazione di Gleison Bremer del Torino, accostato con insistenza all’Inter.

