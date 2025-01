CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AGGIORNAMENTI SU KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus ha vissuto attimi di terrore burocratico nella giornata di ieri. Kolo Muani era ormai pronto a firmare per il suo arrivo in prestito in bianconero, ma un’ingenuità clamorosa del Paris Saint Germain ha momentaneamente bloccato tutto.

Come vi abbiamo raccontato ieri, il PSG aveva già raggiunto il limite di giocatori da mandare in prestito lontano dalla Francia, ricordando che gli Under 21 sono esclusi da questa restrizione. Attualmente il club parigino conta Xavi Simons al Lipsia, Soler al West Ham, Mukiele al Leverkusen, Sanches al Benfica, Ndour al Besiktas e Bernat al Villarreal

L’ultimo modo per eludere questo problema è cedere uno di questi giocatori a titolo definitivo oppure interrompere il prestito di uno di questi sei giocatori. I club però si sono detti tranquilli secondo fonti interne, sicuri di chiudere l’affare in vista della prossima partita.

Senza alcun dubbio Kolo Muani non sarà convocabile per la gara contro il Milan, in programma oggi alle ore 18:00. L’obiettivo è averlo a disposizione per Napoli-Juventus, sfida valevole per la 22esima giornata, che si disputerà il 25 gennaio alle ore 18:00.

Tornando però a Kolo Muani, attaccante di cui Thiago Motta ha addirittura già parlato in conferenza stampa nonostante mancasse l’ok definitivo, potrebbe presto firmare per sei mesi a Torino grazie ad una squadra italiana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NDOUR RISOLVE I PROBLEMI

Il calciomercato Juventus attende di poter completare l’acquisto in prestito di Kolo Muani. L’ex attaccante del Francoforte, ora di proprietà del Paris Saint Germain, potrà unirsi ai bianconeri solamente se uno tra Xavi Simons, Soler, Mukiele, Sanches, Ndour e Bernat ritorni a Parigi o venga definitivamente ceduto.

Il più quotato che possa lasciare Parigi ad oggi è Ndour. Il centrocampista italiano, nato e cresciuto a Brescia, potrebbe tornare addirittura in Italia secondo quelle che sono le indiscrezioni da parte del giornale francese L’Equipe.

Centrocampista classe 2004, Ndour è attualmente in prestito al Besiktas con cui ha giocato 12 partite quest’anno siglando anche un gol nell’ultima partita contro il Bodrumspor, terminata 2-1 con rete anche di Immobile.

Ancora non è nota la squadra intenzionata a portare a casa il 21enne che vinse la Youth League nel 2022 con il Benfica. Proprio in quella competizione, Ndour realizzò un assist nel 2-2 in semifinale contro la Juventus (vittoria ai rigori) e realizzò uno dei 6 gol della finale contro il Salisburgo terminata 6-0.