CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOLO MUANI RISCHIA DI SALTARE, CLAMOROSO COLPO DI SCENA

Kolo Muani alla Juventus rischia di saltare. L’attaccante in uscita dal Paris Saint Germain è già stato in qualche modo presentato dai bianconeri, ma c’è un piccolo grande particolare che la società francese sembra essersi dimenticata. Come detto, la Juve ha già pubblicato sui social alcune foto del francese che ha già svolto le visite mediche mentre Thiago Motta, tecnico della Juventus, ne ha già parlato in conferenza stampa, a conferma di come la trattativa sembrava già chiusa.

Grande fiducia e attesa dell’allenatore bianconero: “Da Kolo Muani mi aspetto tutto, un ottimo giocatore, aiutare dentro e fuori dal campo, allenarsi bene, lavorare bene, fare tutto ciò che bisogna fare per essere a disposizione. L’ho chiesto a lui, lo chiedo a tutti”.

Il PSG però può mandare al massimo sei giocatori in prestito fuori dalla Francia e ha già occupato tutti questi slot: Xavi Simons al Lipsia, Soler al West Ham, Mukiele al Leverkusen, Sanches al Benfica, Ndour al Besiktas e Bernat al Villarreal.

KOLO MUANI ALLA JUVENTUS RISCHIA DI SALTARE? LA SITUAZIONE

Kolo Muani alla Juventus rischia di saltare? La verità sta nel mezzo. Insomma, se il PSG non trova una soluzione allora sì, stando alle condizioni attuali l’attaccante francese non può unirsi in prestito ai bianconeri, dato che sarebbe il settimo di sei slot massimi. C’è però una duplice soluzione per il PSG. In sostanza, uno dei sei giocatori in prestito fuori dalla Francia dovrà o essere richiamato dal prestito e lasciato in rosa fino al termine della stagione oppure venduto a titolo definitivo, liberandosi così dal ruolo di “giocatore in prestito”.

Filtra però ottimismo sulla riuscita dell’affare, come riportato da Matteo Moretto che spiega che si tratta solo di un rallentamento burocratico e l’operazione non è affatto in discussione poiché entrambi i club sono in contatto costante.