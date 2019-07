Calciomercato Juventus News/ Lukaku vicino, Rabiot-Ramsey che coppia (ultime notizie)

“Rabiot e Ramsey alla Juventus nuovi compagni? Io penso che sia una buona cosa: più campioni ci sono e meglio è”. Con queste parole Emre Can ha commentato i movimenti di calciomercato in casa bianconera, promuovendo due nomi molto chiacchierati nel corso di questi ultimi giorni. “Se giochi in una squadra come la Juventus tu sai che c’è concorrenza e ci sono solo buoni giocatori. Noi giocheremo con tre o quattro centrocampisti e ovviamente ciascuno vuole essere titolare e vuole combattere per una possibilità”. Gli obiettivi del club non possono che essere rivolti verso l’alto per la vecchia signora, indipendentemente dalle prossime mosse sul calciomercato: “Alla Juventus bisogna vincere quanti più titoli possibile. I tesserati di questa società lo sanno. La serie A è molto importante, è molto difficile, ci sono tante partite. Dunque vogliamo ripeterci con lo scudetto, far bene nella coppa Nazionale e proveremo a dare il massimo anche in Champions League”.

Calciomercato Juventus News, per Kean servono quaranta milioni di euro

La Juventus lavora sia in entrata (Lukaku è diventato un obiettivo di mercato molto serio ed è probabile uno scambio con Dybala) che in uscita nel corso di questo calciomercato estivo, con tante operazione imbastite per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri ma anche per sfoltirla. Tra i possibili giocatori con le valigie pronte c’è il talentuoso Moise Kean, corteggiatissimo dall’Everton e da diverse altre squadre europee. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, il club britannico avrebbe già mosso i primi passi con la dirigenza bianconera, seriamente orientata a prendere in considerazione la cessione se dovesse effettivamente ricevere una proposta all’altezza. La Vecchia Signora si aspetta non meno di quaranta milioni di euro per il giovane centravanti e vorrebbe comunque mantenere una recompra per non perderlo definitivamente. La trattativa potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni, sempre che Juventus ed Everton trovino un’intesa economica. Non resta dunque che attendere…

