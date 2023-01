Calciomercato Juventus News/ Manovre sulle fasce: Holm subito, Maehle per giugno

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PER LA FASCIA HOLM IN POLE

Il calciomercato Juventus è in fermento: le manovre possono essere condizionate dalla forte penalizzazione ricevuta sulla classifica dell’attuale campionato, ma intanto i bianconeri continuano a lavorare e in questo momento l’intenzione sarebbe quella di puntellare le corsie. In particolare a destra: il primo obiettivo sulla lista sembra essere quello di Emil Holm, ventiduenne svedese che gioca nello Spezia. I liguri lo avevano acquistato nel 2021 per poi girarlo in prestito in Danimarca; tornato alla base, Holm ha iniziato a giocare con continuità e recentemente ha avuto l’esordio in nazionale, giocando due amichevoli da titolare ma non venendo convocato ai Mondiali.

Nel 3-5-2 di Luca Gotti gioca come esterno fluidificante a tutta fascia, ruolo che potrebbe ricoprire anche nella Juventus visto che Massimiliano Allegri al momento adotta lo stesso modulo; sarebbe il vice di Federico Chiesa, da capire se i bianconeri cercheranno di acquistarlo in questa sessione di calciomercato, qualora Weston McKennie dovesse andare in Premier League, oppure se tenteranno l’assalto a giugno ma magari provando a bloccare Holm già in questi ultimi giorni, lasciandolo poi allo Spezia fino al prossimo campionato.

PIACCIONO FRESNEDA E MAEHLE

Sempre per la fascia destra, il calciomercato Juventus sta seguendo altri due obiettivi. Il primo è una scommessa: si tratta di Ivan Fresneda, che ha 18 anni e gioca nel Valladolid. Un giocatore che però ha mercato: sembra infatti che l’Arsenal sia in vantaggio, in questo momento i Gunners sono in testa alla Premier League e hanno potenza economica, quindi possono attirare tanti calciatori anche di prospettiva e la Juventus ha appena perso la “battaglia” per Jakub Kiwior, che è finito alla corte di Mikel Arteta pochi giorni fa.

L’alternativa, detto che appunto anche Emil Holm è sulla lista della società bianconera, sarebbe Joakim Maehle: la scorsa domenica ha segnato all’Allianz Stadium nel 3-3 di Juventus Atalanta, reduce da un fantastico Europeo con la Danimarca non si è più ripetuto su quei livelli e ha anche perso un po’ di spazio nella Dea. Il suo futuro potrebbe essere altrove e la Juventus monitora la situazione: il vantaggio di Maehle sarebbe quello di poter giocare su entrambe le corsie ma prevalentemente a sinistra, in quel caso si alternerebbe con Filip Kostic che in questo momento è titolare indiscusso sulla mancina. Staremo a vedere: ovviamente Maehle sarebbe un’opzione più per giugno che per gennaio, visto il poco tempo che ormai rimane a disposizione.

