Le pagelle calciomercato Lazio non possono essere positive. Magari potranno stupire a stagione in corso, ma sulla carta il lavoro da fare era tanto e la necessità di certezze di conseguenza. Questo in sede di mercato non è avvenuto.

A partire da Baroni sulla panchina biancoceleste, un allenatore che ha dimostrato buone cose ma che potrebbe essere un azzardo alla prima stagione in una squadra della parte sinistra della classifica, in più impegnata in Europa.

Il problema però arriva in ottica giocatori: gli addii pesantissimi di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson non sono stati sostituiti all’altezza, soprattuto se si considera quanto i 33 milioni spesi in sede di calciomercato.

PAGELLE CALCIOMERCATO LAZIO, GLI ACQUISTI

Le pagelle calciomercato Lazio per quanto riguarda gli acquisti hanno bisogno di un analisi approfondita. Il riscatto di Guendouzi è arrivato grazie all’addio di Tudor, dato che al tecnico ex Marsiglia il calciatore non piaceva.

In attacco sono state fatte scelte “made in Serie A” con Noslin del Verona e Tchaouna della Salernitana, profili che possono fare comodo ma che sicuramente avranno bisogno di adattamento se considerando che passeranno da lottare per la salvezza ad un posto in Europa.

Dele-Bashiru è un’altra scommessa, direttamente dalla Turchia, anche se qualcosa di interessante ha dimostrato nelle prime uscite ufficiali. Gigot è stato il prestito last minute per sostituire Casale, finito al Bologna di Italiano.

La telenovela Dia è finita con un prestito, così come Nuno Tavares che però è già in infermeria. Castrovilli è un vero e proprio azzardo vista la sua cartella clinica. Insomma, il problema sono i troppi dubbi in una sessione dove servivano certezze.

La trattativa Folorunsho è stata surreale. Il calciatore è da settimane fuori dal progetto Napoli di Antonio Conte e ha sempre messo la Lazio al primissimo posto essendo un grande tifoso biancoceleste sin da bambino.

Inoltre, il giocatore era ciò che serviva a centrocampo per il suo dinamismo ed era già stato allenato da Baroni al Verona, dove ha avuto il definitivo exploit in Serie A in seguito ad un’annata molto positiva già al Bari in Serie B.

Sembrava l’acquisto perfetto per mille motivi, ma così non è stato: l’affare è saltato con un’ultima offerta che ha gettato nello conforto i tifosi. Prestito gratuito con diritto di riscatto, ben lontana dalle richieste del calciomercato Napoli.

PAGELLE CALCIOMERCATO LAZIO, LE CESSIONI

Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile. Mesi fa sembrava semplicemente l’elenco dei migliori giocatori della Lazio, ora invece fanno tutti parte della voce cessioni nelle pagelle calciomercato Lazio. Lo spagnolo è partito per il Qatar per una decina di milioni mentre Felipe e Immobile sono andati rispettivamente in Brasile e Turchia senza che la Lazio guadagnasse nulla.

Il tempo però era tanto, i biancocelesti l’hanno saputo con largo anticipo ma non è bastato per costruire una rosa esperta e più sicura. Da sottolineare d’altro canto la cessione di Maximiano, portiere finito all’Almeria e che consacra Mandas come primo.

Per il resto poco altro come per esempio Casale al Bologna, Kamada non riscattato e finito gratis al Crystal Palace, Cataldi in prestito alla Fiorentina. In poche parole, si è valorizzato economicamente ben poco in casa Lazio.